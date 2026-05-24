Baraj kapakları açıldı! 59 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
Tokat’ta etkili olan yoğun yağışların ardından tamamen dolan Almus Barajı’nda kontrollü su tahliyesi sürüyor. Yeşilırmak’taki debi artışı nedeniyle kent genelinde 59 bin dekarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtilirken, bölgedeki taşkın riskine karşı ekipler önlemlerini artırdı.
Tokat’ta taşkın riski nedeniyle gündemde olan Almus Barajı’nın dolusavaklarından bırakılan su havadan görüntülendi.
Dronla kaydedilen görüntülerde dolusavaktan büyük bir debiyle bırakılan su dikkat çekerken, bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.