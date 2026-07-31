Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldığı gün yaya geçidinde yayaya yol vermediği dronla tespit edilen aday sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesildi. Daha önceki trafik ihlalleri nedeniyle ceza puanı düşen genç sürücünün ehliyeti ise ilk gününde iptal edildi. Genç adam “Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim” diyerek itiraz etti.

İlçe merkezinde trafik ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı tanımadığı belirlenen Poyraz S.’nin kullandığı araç durduruldu.

Ehliyeti aldığı gün iptal edildi! “Yeni 40 bin lira verdim" yakarışı sonuç vermedi

5 BİN 662 LİRA CEZA VERİLDİ

Kısa süre önce aldığı otomobil ehliyetiyle aday sürücü olduğu tespit edilen Poyraz S.’ye yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı. Daha önce motosiklet ehliyeti bulunduğu ve trafik cezaları nedeniyle ceza puanının 25’e kadar düştüğü öğrenilen sürücü hayatının şokunu yaşadı.

Ehliyeti aldığı gün iptal edildi! “Yeni 40 bin lira verdim" yakarışı sonuç vermedi

İLK GÜNÜNDE EHLİYETSİZ KALDI

İşlemle birlikte kalan ceza puanlarının da silinmesi üzerine aday sürücü statüsündeki Poyraz S.’nin ehliyeti iptal edildi. Genç sürücü ehliyetinin iptal edildiğini öğrenince bir süre kendine gelemedi.

Ehliyeti aldığı gün iptal edildi! “Yeni 40 bin lira verdim" yakarışı sonuç vermedi

POLİSE SİTEM ETTİ

Ehliyetini kısa süre önce aldığını söyleyen Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli’ye geldim, ilk cezamı yedim" dedi, ehliyeti iptal edilince de polise "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim" diyerek itiraz etti.

Ehliyeti aldığı gün iptal edildi! “Yeni 40 bin lira verdim" yakarışı sonuç vermedi

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.

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