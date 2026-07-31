En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teklifle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi.

Düzenlemeden, kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanacak. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.

DÜZENLEMEDE BAŞKA NELER VAR?

Kanunla en düşük emekli aylığının artırılmasının yanı sıra kamu ihalesi, turizm, sinema, özel öğretim kurumları, siber güvenlik, PTT personeli ve belediyelerin aydınlatma giderlerine ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine, faaliyet gösterdikleri dönemlerle sınırlı olmak üzere 2026’nın mayıs-aralık ayları için sigorta primi desteği sağlanacak. İmalat sektöründe istihdamı korumaya yönelik desteklerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanma süresi ise 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlükte!

Koşullu erişim sağlayan medya kuruluşları ile internet platformlarının, bir önceki yıl elde ettikleri yıllık net satışlarının yüzde 2’sini sinema sektöründeki desteklerde kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarması öngörüldü. Cumhurbaşkanı bu oranı iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.

Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kamu alımlarında “pozitif mütekabiliyet” ilkesi getirildi. Cumhurbaşkanına, Avrupa Birliği ülkelerindeki isteklilere ve AB menşeli ürünlere, yerli istekliler ile yerli mallara sağlanan avantajları karşılıklılık esasına göre tanıma yetkisi verildi.

Özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenlemeler kapsamında, kurum türüne uygun olmayan program uygulayan veya milletlerarası okul statüsünde olmasına rağmen Türk vatandaşı öğrenci kabul eden kurumların ruhsatlarının iptal edilmesi öngörüldü. Bazı ihlaller için idari para cezaları ile cezaların tekerrür süreleri yeniden düzenlendi.

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlükte!

Kanunla internet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirleme yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığına verildi. Başkanlık, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine veya resen tedbir kararı alabilecek. Kararın en geç iki saat içinde uygulanması, 24 saat içinde hâkim onayına sunulması ve hâkimin 48 saat içinde karar vermesi gerekecek.

İş Kanunu kapsamında çalışanlar dışındaki PTT personelinin, Devlet Memurları Kanunu’ndaki sözleşmeli personel hükümlerine bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle çalıştırılması düzenlendi.

Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi ile belediyeler ve il özel idarelerinin bütçe paylarından karşılanmasına ilişkin uygulama 31 Aralık 2030’a kadar uzatıldı. Belediyeler ve il özel idarelerinin paylarından yapılacak kesinti oranları da artırıldı.

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