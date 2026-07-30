Son dakika... TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle, üniversiteyle ilişiği kesilen ve eğitimini tamamlayamayan çok sayıda öğrenci için yeniden öğrenim hakkı doğdu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 282 sayılı YÖK Kanunu teklifinin öğrenci affına ilişkin 15. maddesi kabul edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Öğrenci affının kapsamı genişledi! Daha önce yararlananlar da geri dönebilecek

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Düzenlemeyle hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görenler ve kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere çok sayıda öğrenci aftan yararlanabilecek.

KAYIT YAPTIRMAYANLAR DA KAPSAYACAK!

Ayrıca, kanun metninde yer almamasına rağmen TUS, DUS ve YDUS'u kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar, çift anadal öğrencileri, kapatılan ikinci öğretim programlarını tamamlayamayanlar ile ALES ve YÖKDİL puanıyla bir programa hak kazanıp başlayamayanların da daha sonra yayımlanacak 'Af Kanunu Uygulama İlkeleri' kapsamında aftan yararlanmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan, denklik konusuna ilişkin herhangi bir düzenleme ise teklif kapsamında yer almadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası