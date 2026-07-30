Küresel bazda yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı altında kalan altın fiyatlarında zayıf görünüm sürerken, Dünya Altın Konseyi “2026 2. Çeyrek” raporunu açıkladı. Raporda “İkinci yarıda talep artışının temel itici gücünün yatırımlar olmaya devam etmesini bekliyoruz; bu durum Asya alımlarıyla desteklenecek. Merkez Bankaları da bir başka güçlü yıl için hazırlıklarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre; fiyatlardaki düşüşle birlikte talep ikinci çeyrekte istikrar kazandı. TALEP BÜYÜK OLDU Tezgâh üstü piyasa dahil olmak üzere toplam altın talebi, ikinci çeyrekte yıllık bazda değişmeden bin 269 ton olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısındaki talep 2 bin 522 tona çıktı. Rekor seviyeye de işaret eden bu rakam, yıllık bazda %2’lik artışa işaret etti.

FONLARDAN ÇIKIŞ Altın destekli fonlar (ETF'ler) ikinci çeyrekte satış baskısı altına girdi. 45 tona ulaşan çıkışlar, altın fiyatlarındaki düşüşe sebep oldu. Bu satışlar, Kuzey Amerika'da enflasyon ve faiz oranı beklentilerindeki yukarı yönlü düzeltmelere ve güçlenen ABD dolarına cevap olarak gerçekleşti.



MERKEZ BANKALARINDAN GİRİŞ Merkez bankaları ise ikinci çeyrekte 289 ton gibi önemli miktarda altın alımı gerçekleştirdi. Raporda, “Birinci çeyrekte yaşanan belirgin yavaşlamadan sonra bu gruptaki alımlar, son dört yılda tipik olan yüksek seviyelere hızla geri döndü” ifadelerine yer verildi.



MÜCEVHER TALEBİ DİPTE Altın fiyatlarındaki yüksek artış bir yandan talebi baskılarken, rapora göre mücevher talebi, pandemiden bu yana en düşük çeyreklik hacme (278 tona) geriledi. Yapay zekâya ilişkin talebin de tüketici elektroniği pazarını canlandırmasıyla birlikte altının teknoloji alanındaki kullanımı ikinci çeyrekte hafifçe güçlendi ve 80 tona ulaştı.



1 YILDA %37 ARTIŞ İkinci çeyrekte ortalama 4.506,29 dolar olan ons fiyatı, 1. çeyrekteki rekor seviyenin %8 kaldı. Ancak 2025'in 2. çeyreğindeki ortalamanın %37 üzerinde konumlandı. Toplam altın arzı ikinci çeyrekte bin 269 ton seviyesinde sabit kaldı. Maden üretimindeki yıllık %2'lik artış, geri dönüşümdeki yıllık %6'lık düşüşü dengeledi.



2026 İKİNCİ YARI TAHMİNLERİ Raporda “İkinci yarıda da talep artışının temel itici gücünün yatırımlar olmaya devam etmesini bekliyoruz; bu durum giderek artan bir şekilde tezgah üstü piyasa faaliyetleri ve Asya alımlarıyla desteklenecek. Merkez bankaları da 2025'e kıyasla muhtemelen daha düşük olsa da, bir başka güçlü yıl için hazırlıklarını sürdürüyor. Mücevher hacimleri, yüksek altın fiyatları nedeniyle baskı altında kalmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde TSİ 10:40 itibarıyla %-0,60 kayıpla 4.040 dolardan fiyatlandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası