2026 yılı fındık hasadına sayılı günler kala Düzce'de yeşil kabuklu fındıklar tezgahlardaki yerini aldı. Fındığı kilosu 200 liradan satılırken üreticiler, "Bu fındığın zevki ayrı; müşteri 'Ben bunu böyle kıracağım, çıtır çıtır, süt olarak yiyeceğim' diyor. Fındığın yaşını tercih eden çok insan var" diyor.

D-655 Düzce-Akçakoca kara yolu güzergahında kurulan tezgahlarda yerini alan yeni mahsul fındıklar, kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Özellikle Karadeniz'e günübirlik deniz tatili için giden veya dönen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yeşil kabuklu fındık, taze tüketimi dolayısıyla tercih ediliyor.

Çıtır çıtır yiyeceğim diyorlar! Tezgahlarda yerini aldı, kilosu 200 lira

Tüketiciler bu yılki fındığın lezzetinden memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşların aldıkları ürünleri bekletmeden tezgah başında kırarak yediği görülüyor.

Çıtır çıtır yiyeceğim diyorlar! Tezgahlarda yerini aldı, kilosu 200 lira

"ÇITIR ÇITIR, SÜT OLARAK YEMEYİ SEVİYORLAR

Yol kenarında satış yapan üretici Turgay Tunç, yaklaşık bir haftadır fındığın yeşil kabuğundan rahatça ayrıldığını ve içlenmeye başladığını ifade etti. Tunç, "Fındıklarımız iri, güzel ve randımanlı. Geçene seneki ürünler gibi değil. Geçen sene kuraklık ve hastalık vardı. Bu sene fındıklar daha bereketli ve randımanlı. Az ama bereketli. Geçen sene yaşanan kuraklık bu seneye yansıdı ama inşallah birkaç sene içinde toparlanacağını umuyoruz. Kabuklu yeşil fındığın kilosunu 200 liradan veriyoruz. Bu fındığın zevki ayrı; müşteri 'Ben bunu böyle kıracağım, çıtır çıtır, süt olarak yiyeceğim' diyor. Fındığın yaşını tercih eden çok insan var" şeklinde konuştu.

Çıtır çıtır yiyeceğim diyorlar! Tezgahlarda yerini aldı, kilosu 200 lira

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