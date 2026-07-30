Sivas Belediyesi’nin yenilediği kaldırımlara halk ozanı, şair ve edebiyatçıların sözleri yerleştirmesi, kentte ilgi çekti. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun “Sivas şiir gibi bir şehir, bir masal şehri. Gelenler bunu da görsün istedik. Şehrimizin tarihini ve kültürünü ön plana çıkaracak birçok çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Şehrin çeşitli noktalarında kaldırım yenileme çalışması başlatan Sivas Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak için kaldırımlarda birçok halk ozanı, şair ve edebiyatçının sözlerine yer verdi. Sivas Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Türkiye'de ilk olacak çalışma Sivaslıların beğenisini topladı.

“ŞEHRİN TARİHİNİ ORTAYA ÇIKARACAK” Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmalar ile şöyle bilgi verdi: Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nı biz geçen sene itibarıyla yenilemeye başlamıştık. Hatta ilk olarak Atatürk Anıtı'nın olduğu bölgeyi yenilemiştik. Bu sene de meydanda kaldırım çalışmalarını başlattık ve inşallah bu çalışmalarla birlikte meydanı tamamen yenilemiş olacağız. Biz bu çalışmalarımızı yaparken bir yandan da şehrimizin tarihini ve değerlerini ortaya çıkaracak çalışmalara imza attık.

“BİRÇOK SANATÇININ SÖZLERİNE YER VERDİK” Uzun “Kültürünü, sanatını ve edebiyatını ortaya çıkaracak birçok çalışmayı da hayata geçirdik. Bunlardan birisi de şu an içinde bulunduğumuz alan, Tarihi Cumhuriyet Meydanı'mız. Buraya yeni bir yazı yazdırdık. Çünkü biz kaldırım çalışmaları yaparken, Atatürk Caddesi'nde ve meydanda Aşık Veysel'den, Yunus Emre'den, Ali Kızıltuğ'dan, Cemal Süreya gibi birçok sanatçının sözlerine ve şiirlerine yer verdik. Bunlara vatandaşlarımız da çok büyük ilgi gösterdi" dedi.

“ŞEHRİMİZE BİR RENK KATMAK İSTEDİK” Başkan Uzun, "Şu anda bulunduğumuz alanda da en çok yakışan söz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü. ‘Cumhuriyetin temelini burada attık' diyor. Biz de kaldırıma bu ifadeyi yazdık. Sivas'a gelen turistlerimiz ve Sivaslı hemşehrilerimiz buraya geldiklerinde, Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir meydana geldiklerini biliyorlar. Biz de bunu ön plana çıkarmak istedik. Bu şekilde aslında şehrimize bir renk katmak istedik. Hem şehrimizi edebiyat yönüyle, hem kültürel yönüyle, hem de tarihi yönüyle ön plana çıkarmak istedik. Aynı zamanda birçok sanatçımız, edebiyatçımız ve fikir insanımız var” diye konuştu.

“GELENLER GÖRSÜN İSTEDİK” “Sivas şiir gibi bir şehir, bir masal şehri. Gelenler bunu da görsün istedik. Bu çalışmalarımız öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizin tarihini ve kültürünü ön plana çıkaracak birçok çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuşan Uzun, şiirlerin ve sözlerin örf ve adetlere uygun olduğunu belirtti.

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