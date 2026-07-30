Sözleşmesini tamamlamasının ardından Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor. Yıldız golcünün menajeri, Arjantinlinin yeni takımıyla ilgili ipucunu verdi.

Galatasaray’dan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

ÜLKESİNE Mİ DÖNECEK?

TYC Sports’a konuşan oyuncunun menajeri Elio Pino, Icardi'nin Arjantin’e dönme ihtimaline karşın "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." dedi.

Menajeri ipucunu verdi! İşte Mauro Icardi'nin yeni adresi

İPUCUNU VERDİ

33 yaşındaki golcü için düşündükleri en iyi adresi belirten menajer Pino, "Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

“KARAR HER AN VERİLEBİLİR”

Öte yandan Pino yeni takımın kısa sürede belli olabileceğini de "Karar her an verilebilir" sözleriyle duyurdu.

GALATASARAY EFSANESİNE DÖNÜŞTÜ

Galatasaray’da 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, 134 maçta 77 gol 25 asistlik katkı sağladı.

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