Buna göre belirli kapsamda borcu bulunanların maaşlarından, icra takibine veya ayrıca muvafakat alınmasına gerek kalmadan kesinti yapılabilecek.

Emekli gelir ve aylıklarında yeni bir dönem başladı. Yapılan yasal düzenlemenin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarından SGK borçlarının kesilmesine ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını belirledi.

Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, SGK’dan aylık alan kişilerin kendilerine veya hak sahibi oldukları kişilere ait birikmiş borçları artık doğrudan maaşlarından kesilecek. Yasal olarak en fazla yüzde 25’e kadar izin verilen kesinti oranı, uygulamada standart olarak yüzde 10 seviyesinde tutulacak. Süreçte icra takibi yürütülmeyecek ve kişilerin rızası aranmayacak.

Karakaş, kesintiye tabi grupları ise şu şekilde sıraladı:

Gelir: Sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri. Maaş : Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı. Bunlar kesintiye tabidir"

Uzman isim kesinti yapılmayacak olan grupları ise şu şekilde sıraladı:

Birden fazla borcun bulunması halinde, zaman aşımına uğramamış en eski borçtan başlanacak. Borçların sıralamasında ise önce genel sağlık sigortası, ardından isteğe bağlı ve tarım sigortalılığı, daha sonra 4/1-b ve son olarak 4/1-c kapsamındaki borçlar dikkate alınacak.

Düzenleme kapsamında öncelikli olarak genel sağlık sigortası prim borçları tahsil edilecek. Karakaş, kesintiye neden borçları ise şöyle aktardı:

FAZLA ÖDEMELER DE ÖNCELİKLİ KESİLECEK

SGK tarafından yapılan fazla veya yersiz ödemelerden kaynaklanan bir borç bulunması halinde, öncelikle bu borcun tahsil edileceği belirtildi. Ardından diğer prim borçları için kesinti uygulanacak.

Aynı anda birden fazla borç türünün tespit edilmesi halinde ise ilgili borçların tahsili için kesinti işlemi birlikte yürütülebilecek.