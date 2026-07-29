Arkadaş seçimi, hayatımızdaki en kritik kararlardan birisidir şüphesiz. Hem dünyadaki huzurumuz için hem de ahiretteki saadetimiz için salih bir arkadaş önemlidir. Başımıza gelen iyiliklere de vesile olabilir, felaketlerin müsebbibi de. Bu bizim seçimimize bağlıdır. İyi arkadaş, iki cihan için de paha biçilemez bir nimettir.

Hadi böyle bir arkadaşı bulduk diyelim. Kalp kırmamak önceliğimiz olmalı. Ancak insanoğlu olarak şu dilimizi tutmakta zorlanıyoruz.

Eee "Söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir, çıktıktan sonra siz onun esirisiniz" diye boşuna denmemiş. Söylediklerimizle kalp kırdıysak telafisi de zor oluyor. Hele ki bir de sinirlenip bir şeyler söylüyorsak, farkında olmadan araya kullanmak istemeyeceğimiz kelimeler de dâhil olabiliyor. Sonra çık işin içinden çıkabilirsen. "Özür dilerim, geçer" diye düşünüyorsak, düşünmeyelim, genelde geçmez çünkü. İki kelime çoğunlukla kalp kırıklığını tamir edemez.

Vaktiyle bir genç varmış. Kavga etmeyi seven, kötü karakterli bir genç. Babası bu duruma bir el atmak istemiş. Bir torbaya çivi doldurmuş, gence vermiş. Demiş ki; "Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin her seferde tahtaya bir çivi çak." Genç de "Peki" deyip ilk günden 37 çivi çakmış. Sonradan bu sayı da kendisine fazla gelmiş olacak ki "Bu kadar da olmaz yahu" deyip sonraki haftalarda kendini kontrol etmeye çalışmış ve geçen her gün daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmaz olmuş. Babasına gidip söylemiş. Babası bu sefer ikinci görevi vermiş; "Bugünden başlayıp kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi çıkar"

Günler geçmiş, tahtada çivi kalmamış. Babası aferinle birlikte şunları da eklemiş: "Bak çivi yok ama izleri kaldı. Artık eskisi gibi güzel olmayacak."

Sarf edilen her kötü kelime bir yaradır. Allah cümlemize sadık ve salih arkadaşlar nasip eylesin.

Ahmet Çelik – Samsun

ŞİİR

Hayattan tat almak

Çoğu zaman mutsuz olmayı bizler seçiyoruz.

Olumsuzluklara odaklanmak kolay olanı.

Olumsuzluklardan tat almak... İşte o, er işi.

Zannediyoruz ki,

Tat almak hep sevinçle mutlulukla olur.

Mutsuzluğun tadı peki?

Her şeyin Allahü teâlâdan olduğunun

Şuurunda olmak...

İmtihanlardan da tat almak lazım.

Korkmadan göğüslemek.

Elhamdülillah demek lazım. Bu da benim için.

Bu da Allahü teâlâdan demek lazım.

Bununla beraber.

Mutlu olmak için de gayret etmek,

Yıkılmadan devam etmek lazım.

Kısacası evet! Hayattan tat almak lazım;

İyisiyle, kötüsüyle...

Elhamdülillah-i ala külli hâl demek lazım.

Aişe İrem Miliç

DUYGU DAMLASI

KONUŞAMAMAK: Derler ki ayran yapabilmek için sadece su yetmez. Bir de yoğurdu karıştırmak, özemek; çalkalamak gerekir. O zaman yoğurttan ayran oluşur... Edebiyat da sözlerin özenmesinden, çalkalanmasından birbirine karıştırılmasından beslenir zenginleşir... Bir konuda insanlar düşüne düşüne konuşa konuşa yeni fikirlerin üretilmesine vesile olur. Şiirler, hikâyeler denemeler hep bu düşüncelerin birer sonucudur. Bu yorumun bir cümlede özeti: “İnsan insanla sohbet ederek fikir üretir.” Günümüzde fikir konusunda nakıs kalmamızın fakirleşmemizin en önemli sebeplerinden birisi insanımızın birbiriyle konuşamamasıdır. Yalnızlaşmasıdır. Herkesin elinde bir telefon kendi dünyasına gömülmesidir. Korkarım böyle bir yalnızlığın sonunda insanlar konuşmayı unutacak hâle gelecektir. Nasıl korkmam insanlar birbiriyle konuşmadan gidip geliyor, konuşmadan alışveriş yapıyor konuşmadan hizmet alıp hizmet veriyor vb. Ha bir de özellikle de trafikte birbirine atar yapma ve bağırmalar var ki onun da bence asıl sebebi konuşmayı bilememek. İnsanlar birbirine derdini anlatamayınca bağırıp çağırıyor sanki. [Süreyya Mert]



Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...