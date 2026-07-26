“Göz görmeyince gönül katlanmaz.” “Gözümün önü” “Gözümün nuru” “Ahh gözlerin!”

“Yalan gözlerin…” Bu ve benzeri ifadeler kimi zaman bir atasözü, kimi zaman bir beyit, bir hitap; kimi zaman da bir duvar yazısı vb. şeklinde karşımıza çıkar.

“Gözler” her yerde ve her zaman geçerli akçedir. İnsanın sağlıklı olmasına en önemli işaretlerden biri olduğu kadar, zaman zaman insanı hemen ele veren yegâne duygu turnusolü de gözlerin bakışıdır. Buna ışık tutan en önemli atasözlerimizden biri de “gözler yalan söylemez” sözüdür. Bu sözün altına bir kişi hariç herkes imzasını atabilir. O da gözünün söylediği doğrunun tersini söyleyenler. Bu hatayı birçoğumuz farkında olmadan yaparız veya farkındaysak bile mutlaka bir mazeretimiz (!) vardır. Mutlaka iyi niyetli (!) olarak yapmışızdır. Fakat bu mazeret ve iyi niyetler bir müddet sonra bizi ve toplumu tehdit eden fiiller olarak geri dönmektedir.

Aslında çok haksız sayılmayız bunları yaparken. Zira yaratılış gereği göz sadece karşısında olanı görecek şekilde yaratılmıştır. Yani kendini görmez. Böyle olunca gözdeki bu haslet ait olduğu vücuda tesir etmez. Etki seviyesine göre de hata oranı artmakta veya azalmaktadır. Kim ki hep karşısındakini görmekte ısrar ederse bütün değerlendirmeleri karşıdakine göre olacak, hata ve günahlar karşıdakine yüklenecek, azarı hep karşıdaki işitecek, hatta biraz daha sıcak olaylarda fiziksel şiddet ile karşıdaki muhatap olacak. En son cümledeki fiilleri yazmak kadar yapmak da çok kolay ama unutulmamalı ki dünya kurulduğundan beri hemen hemen her toplumda çok olan değil az olan kıymetli olmuştur.

Birçoğumuz bu gerçeklere adımız kadar inanıyor ve bunları kabul ettiğimizi her fırsatta ifade ettiğimiz hâlde yine kabahati karşımızda bulmaya, ona fırça atmaya, arabada yol onun olduğu hâlde ondan yol isteyip de vermediğinde el kol hareketi yapmaya; bağırmaya devam edebiliyoruz. Niye? Bunu da bir yarın anlatalım mı, ne dersiniz?

Ayhan Özbek – Eğitimci Yazar

ŞİİR

Ben yordu beni

Koşarken bir deli sevda peşinden

Yine akşam oldu, gün yordu beni

Uyanıp en derin dünya düşünden

Yarını beklerken, dün yordu beni

Beni benden alan, ben yordu beni...

Döktüğüm yaş değil, inan can teri

Vur artık canıma, candan neşteri

Can olurmuş ancak cana müşteri

Canıma can katan, can yordu beni

Beni benden alan, ben yordu beni...

Yaşanmış onca şey, onca hatıra

Sığar mı, sığmıyor birkaç satıra

Âfaktan, enfûse gelirken sıra

An gelir, an geçer; an yordu beni

Beni benden alan, ben yordu beni...

Sessizce beklerken sensiz visali

Sonunda sen oldum mecnun misali

Sen düşün içine düştüğüm hâli

Sen dinle, sen anla, sen yordu beni

Beni benden alan, ben yordu beni...

Suları çekilmiş kör kuyu gibi

Düştüğüm hayatın dibinin dibi

Meftun'um hâlimin tek müsebbibi

Beni benden alan, ben yordu beni

Beni benden alan, ben yordu beni

Kadir Çetin (Meftun)

KELAMI KİBAR KİBARI KELAMEST

Büyükler buyurdular ki;

Evliyaların sözü, sözlerin en büyüğüdür. Hatta Mübarek Hocamız buyurdular ki; Bilmiyordum, Abdülhakîm Efendi hazretleri buyururlardı ki; Hazır olsak hesaba katılmayız, gaip olsak aranmayız. Efendim, bunu ilk söyleyen Mevlâna Halid-i Bağdadi "kuddise sirruh" hazretleri olmuş. Mevlâna Hâlid-i Bağdadi hazretleri buyurmuşlar ki; biz kim oluyoruz ki, hazır olsak hesaba katılmayız, gaip olsak aranmayız. Çünkü hep birbirine aynı zincirle bağlı, aynı kaynaktan alıyorlar, aynı şeyi söylüyorlar. Fî emanillah”

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