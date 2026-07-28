Fenerbahçe'nin Milan'ın Portekizli yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao ile kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Sarı lacivertliler, son günlerde Rafael Leao transferi için Milano'da temaslarını yoğunlaştırdı.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızla yıllık yaklaşık 12 milyon avro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sarı lacivertlilerin, Rafael Leao ile ilgilenen Galatasaray'ın önüne geçmek amacıyla Milan ile bonservis görüşmelerine başladığı kaydedildi.

Rafael Leao

MENDES'İN BİR ROLÜ YOK

Haberde, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in transfer sürecinde herhangi bir rolünün bulunmadığı ifade edildi. Mendes'in Leao'nun menajeri olmadığı ve Fenerbahçe adına da aracılık yapmadığı vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON

Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen Rafael Leao'nun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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