Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı netleşti. Bordo-mavililerin kamp döneminde oynayacağı karşılaşmaların tarihleri, saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Avusturya kampında üç hazırlık maçına çıkacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, güçlü rakiplere karşı vereceği sınavlarla sezon öncesi son durumunu test edecek.

TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında üç hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Kamp sürecinde Al Sadd ve Udinese ile de mücadele edecek.

Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

26 Temmuz 2026 - 16.30 | Trabzonspor - Eintracht Frankfurt

30 Temmuz 2026 - 18.30 | Trabzonspor - Al Sadd SC

2 Ağustos 2026 - 17.30 | Trabzonspor - Udinese Calcio

Trabzonspor hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Avusturya kampında oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının tamamı HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece bordo-mavili taraftarlar, takımın sezon öncesindeki performansını şifresiz olarak takip edebilecek.

Trabzonspor hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da sürdürüyor. Kamp boyunca oynanacak hazırlık maçlarının ardından bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna yönelik çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.

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