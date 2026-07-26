Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan 1. Lig ekibine gitti
Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, genç hücum oyuncusu Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladığını duyurdu.
Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Muğlaspor'umuza hoş geldin Poyraz Efe Yıldırım" denildi.
Bordo mavili takımın altyapısından yetişen Poyraz Efe, geçen sezonu Antalyaspor ve Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirdi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1. Lig'de toplamda 28 maçta süre alan 21 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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