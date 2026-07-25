İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere sığınırken, bazı sokakları su bastı.

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak aralıklarla devam ediyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul sağanağa yakalandı! Sokakları su bastı, vatandaşlar alt geçitlere sığındı

ALT GEÇİTLERE SIĞINDILAR

Bahçelievler Yenibosna'da sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere ve duraklara sığındı.

Kentte bazı bölgelerde aralıklarla etkisini gösteren kuvvetli yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

İstanbul sağanağa yakalandı! Sokakları su bastı, vatandaşlar alt geçitlere sığındı

BAZI SOKAKLARI SU BASTI

Uncular Caddesi'nde bulunan Gastronomi Sokağı'nı yoğun yağışın etkisiyle su bastı.

Yükselen su seviyesi, sokaktaki bazı kafe ve restoranların girişlerine kadar ulaştı.

İstanbul sağanağa yakalandı! Sokakları su bastı, vatandaşlar alt geçitlere sığındı

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etti.

Kafe işletmecisi Feride Benna Taşcı, yağmurun ardından kısa sürede sokağı su bastığını, sokakta bulunan rögarın taştığını anlatarak, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

Öte yandan, sağanağın ardından Salacak Sahili'nde suyun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası