Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan iş adamı Mehmet Aca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yüz binlerce liralık yardımı makamında elden verdiğini anlatırken, kayıp dosyasına ilişkin telefon görüşmesiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve o günden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan soruşturma hız kazandı. Son olarak jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada dün tutuklanan Mehmet Aca'nın ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde Gökhan Ertok'un ailesini geçindirebilmek için ek iş yapmak istediğini söyleyerek kendilerine geldiğini aktaran Aca, "Bizim de böyle bir personele ihtiyacımız olduğu için iş başvurusunu kabul ettik. Gökhan Ertok isimli şahsı genelde sosyal medya işlerinde kullandım. Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli ilinin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik, işe aldık. Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir, çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı" dedi.

"TUNCAY SONEL'E PARAYI ELDEN VERDİM"

Tunceli'deki Mehmet ACA Caddesi'ne neden adının verdiğinin sorulması üzerine Aca, "2018 yılında Tuncay Sonel beni arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istedi. Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye benim adım verildi. Hatta sonrasında da Afyon iline öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirası'nı yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim. Bu parayı da 2017 ya da 2018 yılında vermiştim" diye konuştu.

"GÜLİSTAN İLE İLGİLİ OLMADIĞINA EMİNİM"

4 Ocak 2020 günü saat 20:27'de Tuncay Sonel'i arayarak 112 saniye görüşme yapıldığının tespit edildiği ve bu görüşmenin içeriğinin ve 5 Ocak 2020 tarihinden sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgisi sorulduğunda Aca, "4 Ocak 2020 günü Tuncay Sonel ile aramızda geçen 112 saniyelik görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlamamakla beraber genelde Tuncay Sonel yaptığı çalışmaların Ankara'daki üst düzey insanlara aktarmamı isterdi. Bu görüşme de bunlardan bir tanesidir muhtemelen. Gülistan Doku ile ilgili olmadığına kesin eminim" dedi.

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BAKAN GÜRLEK BİLGİ VERDİ

Öte yandan Gülistan Doku soruşturması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli ifadeler kullandı.

"Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş, 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştır" bilgisini veren Gürlek, 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

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