Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri sonrası AFAD, 35 il için peş peşe uyarıda bulundu. Turuncu ve sarı kod verilen kentlerde binlerce personel ve araç görev alırken, şimdiye kadar yüzlerce ihbara müdahale edildi. Vatandaşlardan resmi uyarıları yakından takip etmeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun birçok bölgesini ilgilendiren kritik bir açıklama yaptı. Kurum, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 35 il için dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 13 il turuncu, 22 il ise sarı kod ile uyarıldı. Turuncu kod verilen iller arasında Samsun, Sinop ve Ordu yer alırken; sarı kod uygulanan şehirler arasında İstanbul, Ankara ve Konya da bulunuyor.

İstanbul, Ankara, Konya... AFAD tek tek duyurdu! 35 il için kritik uyarı

18 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREVDE

Olumsuz hava şartlarına karşı yürütülen çalışmaların, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü belirtilirken, riskli illerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla AFAD tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre uyarı verilen illerde farklı kurumlardan 18.705 personel ile 8.696 araç 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazır beklediği ifade edildi.

25 Temmuz 2026 sarı ve turuncu kod ile uyarı alan iller

514 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kurumun açıklamasında, şu ana kadar 514 ihbarın ulaştığı ve tüm ihbarlara ilgili ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildiği bildirildi.

AFAD, açıklamasının sonunda olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Meteoroloji ve yetkili kurumların yapacağı güncel uyarıların yakından takip edilmesi ve alınan tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiğini vurguladı.

YARIN İÇİN 3 KENTE UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (26 Temmuz 2026) için de 3 kentte 'sarı kodlu uyarı' verdi. Uyarı alan iller Artvin, Rize ve Trabzon olurken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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