Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen diplomasi trafiğinin Gümrük Birliği ve yeni savunma mekanizmalarını kapsayan dev bir pakete dönüşmesi Atina ve Rum yönetiminde paniğe yol açtı. BM ve Brüksel temaslarında Rum tarafının rızası alınmadan adımlar atıldığı iddiaları üzerine Miçotakis ve Hristodulidis'in Atina'da zirve gerçekleştirdiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs denkleminde hareketlenen diplomasi trafiği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Atina hattında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in 27-29 Temmuz adaya gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ortak tutum belirlemek amacıyla Atina’ya gitti.

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Zirvenin perde arkasında, Brüksel ve Ankara hatlarında yürütülen gayriresmi temasların Rum tarafının rızası alınmadan "Türkiye-AB Vizyon Paketi"ne dönüştürülmesi kaygısı yatıyor.

Politis gazetesinin yayımladığı analizde, masada çözüm iradesi sergilediğini öne süren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, muhtemel bir başarısızlık senaryosunda diplomatik olarak köşeye sıkışacağının altı çizildi.

Muhtemel bir 5+1 konferansında müzakerelerin yeniden kilitlenmesi durumunda uluslararası toplumun suçlayacağı tarafın Rum yönetimi olabileceği ileri sürüldü:

"Türkiye, BM Genel Sekreteri’nin yeni bir 5+1 formatındaki konferans önerisini kabul etmeye hazır görünüyor. Ancak sürecin başarısızlığa uğraması ve sorumluluğun Rum tarafına yüklenmesi halinde Avrupa Birliği gündemindeki başlıkların askıya alınmaması konusunda güvence aradığı yönünde bilgiler var. Mevcut durum Hristodulidis üzerinde yeni bir siyasi baskı oluşturabilir. Müzakere sürecinde dile getireceği itirazların siyasi irade eksikliği veya süreçten geri adım atılması şeklinde yorumlanabilmesi olağan."

Haberde ayrıca Birleşmiş Milletler merkezi ile Brüksel’de yürütülen temasların Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle doğrudan bağlantılı olduğu öne sürüldü. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara’da ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin, Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden beklentileri çerçevesinde ele alındığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği aktarıldı.

KİLİT BAŞLIKLAR: GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SAFE SAVUNMA MEKANİZMASI

Öte yandan Brüksel'deki hazırlık süreçlerine dayandırılan bilgilere göre; AB Komisyonu ve Ankara hattında iki temel teknik başlık üzerinde ön mutabakat arayışları hız kazandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN MODERNİZASYONU MASADA

Görüşmelerin ilk boyutunu, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik atılacak teknik adımlar oluşturuyor. Güncelleme paketinin, mevcut anlaşmanın kapsamını genişleterek hizmetler, tarım ve dijital ticaret alanlarını da içermesi hedefleniyor. Böylece Türkiye’nin AB iç pazarına erişim imkânlarının artırılması ve ikili ticaret hacminin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması öngörülüyor.

SAFE Mekanizması ile Savunma Sanayi Entegrasyonu İkinci ve en stratejik başlık ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yeni nesil savunma ve güvenlik mimarisi olan SAFE mekanizmasına muhtemel katılımı. Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda yürütülen bu yapı, ortak savunma alımlarını teşvik etmeyi ve üye ile müttefik ülkelerin savunma sanayilerini doğrudan fonlamayı amaçlıyor.

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