Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. İşte meslek meslek kadrolar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1874 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alım yapılacak personel için kadro dağılımı şöyle:

Meslek Grubu Alım Sayısı Mühendis 800 Veteriner Hekim 645 Büro Personeli 60 Destek Personeli 239 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 73 Avukat 13 Biyolog 7 Laborant 9 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager) 5 Gemi Adamı 23

BAŞVURULAR 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

GEMİ ADAMLARINA KPSS ŞARTI YOK

Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.

Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

BAKAN YUMAKLI: GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK!

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bu istihdamı "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurmuştu.

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