Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 personel alımında detaylar belli oldu! İşte aranan meslekler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. İşte meslek meslek kadrolar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1874 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alım yapılacak personel için kadro dağılımı şöyle:
|Meslek Grubu
|Alım Sayısı
|Mühendis
|800
|Veteriner Hekim
|645
|Büro Personeli
|60
|Destek Personeli
|239
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|73
|Avukat
|13
|Biyolog
|7
|Laborant
|9
|Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager)
|5
|Gemi Adamı
|23
BAŞVURULAR 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.
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GEMİ ADAMLARINA KPSS ŞARTI YOK
Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.
Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.
İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.
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BAKAN YUMAKLI: GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK!
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bu istihdamı "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurmuştu.