Kamp döneminin çok verimli geçtiğini söyleyen İtalyan teknik adam, “Midtjylland karşısında çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum” dedi.

Beşiktaş’ın bu sezonki Avrupa kupaları macerası başlıyor. Siyah beyazlıların başında ilk resmî maçına çıkacak olan Vincenzo İtaliano, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İLK RESMÎ MAÇ

Heyecanlı olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, “İlk defa resmî maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir stadyum, çok güzel bir atmosferde olacağız. Bu maç çok önemli. Taraftarlar da bilmeli ki bu ilk maçımız olacak. Üzerine çalışmamız gereken çok şey var. Taraftarımıza çok güveniyorum, bizi destekleyeceklerdir, bizi daha iyi oynamaya iten kuvvet olacaklardır. İyi performans gösterip çalıştıklarımızın karşılığını almak istiyoruz” dedi.

Şimdi hasat zamanı! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano iddialı

AVRUPA HEYECANI

Sadece son 10 günde tam kadro çalıştıklarının altını çizen İtaliano, “Midtjylland belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Avrupa yolculuğu heyecanlıdır. Aynı zamanda Avrupa’da futbolun gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Hepimiz çok istekliyiz. Her şekilde Avrupa’da devam etmek istiyoruz, hangi turnuva olur bilemiyorum. Avrupa’da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok güzel ama tabii ki ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Amacımız Beşiktaş kimliğini oluşturmak” ifadesini kullandı.

Şimdi hasat zamanı! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano iddialı

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ: HERKES İSTEKLİ VE ÇOK HIRSLI

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü: Bu sene, hazırlık dönemimiz geçtiğimiz sezona göre daha farklı geçti. Ortam çok güzel. Herkesin konsantrasyonu yüksek, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi bu maç için çok iyi hazırladı. Alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da hazırız. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Skor anlamında geçen sezonun ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum.

DOLMABAHÇE’DE GALA: YENİLER İLK DEFA

Beşiktaş’ın yeni teknik patronu Vincenzo İtaliano ile yeni transferler bugün ilk defa taraftar karşısına çıkacak. Kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile genç savunmacı Ouattara, orta saha oyuncuları Salih Özcan ve İlhan Fakılı kadroda yer alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Ayça Çağla Ilıcalı dev finalde taraftarla tartıştı: Acun Ilıcalı araya girdi

KARTAL’DA ÜÇ EKSİK: TROSSARD YOK

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bu akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı misafir edecek olan Beşiktaş’ta üç eksik bulunuyor. UEFA listesine bildirilmeyen Trossard, kırmızı kart cezalısı Uduokhai ile sakatlığı bulunan Ndidi forma giyemeyecek.

MİKE TULLBERG: İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Rakip taraftarın baskısını herkesin bildiğini ifade eden Tullberg “Zor koşullara rağmen avantajlı bir sonuçla evimize dönmeyi planlıyoruz. Saygı duyduğumuz bir rakibe karşı gol ve goller bulmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası