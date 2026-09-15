Suudi Arabistan vanayı kapattı! Avrupa'ya petrol sevkiyatları durdurulacak

Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattının saldırı sonrası devre dışı kalması enerji piyasalarını hareketlendirdi. Yanbu Limanı'nda petrol yüklemeleri dururken, Avrupa'ya yapılacak eylül sevkiyatlarının bir bölümü iptal edildi.

Petrol piyasasında arz endişesi büyüyor. Suudi Arabistan, Avrupa'daki bazı rafinerilere eylül ayında yapılması planlanan petrol sevkiyatlarının bir bölümünü iptal etti.

YANBU'DA PETROL YÜKLEMELERİ DURDU

Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya bağlayan Doğu-Batı Boru Hattı, düzenlenen saldırıların ardından devre dışı kaldı.

Reuters'ın aktardığına göre Yanbu'daki petrol yüklemeleri de durdu. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip hat, Hürmüz Boğazı'ndaki riskleri aşmak için kullanılan başlıca alternatif güzergahlardan biri konumunda.

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AVRUPA'YA SEVKİYATLAR İPTAL EDİLDİ

Boru hattındaki kesinti Avrupa'ya yapılacak petrol sevkiyatlarını da etkiledi. Suudi Arabistan'ın bazı Avrupa rafinerilerine eylül ayında yapılması planlanan ham petrol teslimatlarının bir bölümünü iptal ettiği bildirildi.

Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı Boru Hattı, günlük 7 milyon varile kadar taşıma kapasitesine sahip.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Suudi Arabistan'daki kesintiye Libya'daki üretim sorunlarının da eklenmesi küresel arz endişelerini artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı salı günü 108 doların üzerine çıkarken, ABD tipi WTI petrol de 104 dolar seviyelerine yaklaştı.

Piyasalardaki yükselişte Suudi Arabistan'ın ihracatındaki aksama ve Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırıların devam edebileceği endişesi etkili oldu.

KÜRESEL PETROL ARZI İÇİN KRİTİK HAT

Doğu-Batı Boru Hattı, petrolün Suudi Arabistan'ın doğusundan Kızıldeniz'e taşınmasını sağlıyor. Böylece tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden Yanbu üzerinden dünya pazarlarına ulaşabiliyor.

Hattın devre dışı kalmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne kadar olan bölümünü etkileyebileceği hesaplanıyor. Onarım çalışmalarının uzaması halinde petrol piyasalarındaki arz baskısının daha da artmasından endişe ediliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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