Kabataş'ta kapılarını açtı: İstanbul’a Boğaz Müzesi

İstanbul Boğazı’nın tarihî ve kültürel mirasını bir araya getiren İstanbul Boğaz Müzesi, “Mehtabı Sürükledik Sularda” sergisiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

İki kıtayı buluşturan su yolunun üzerinde yer alan İstanbul, yeni bir müzeye daha kavuştu. Şehrin tarihî ve kültürel hafızasını gözler önüne seren İstanbul Boğaz Müzesi kapılarını açtı.

İBB tarafından kurulan müze “Mehtabı Sürükledik Sularda” sergisiyle Kabataş Transfer Merkezinde ziyaretçilerle buluşuyor. Müzenin sergisinde İBB Atatürk Kütüphanesi ve resim koleksiyonunun yanı sıra çok önemli özel koleksiyonlardan gelen eserler yer alıyor.

Küratörlüğünü Ali Kayaalp’in üstlendiği sergi, Boğaziçi’ni yalnızca bir manzara olarak değil; bakışların, geçişlerin, gündelik hayatın ve hayallerin iç içe geçtiği bir tecrübe alanı olarak ele alıyor.

1.575 metrekarelik bir sahada hayata geçirilen İstanbul Boğaz Müzesi, sergileme ve güncel sanat üretimini bir araya getiren “canlı müze” modeliyle faaliyet gösterecek.

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