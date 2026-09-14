Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Kabataş'ta kapılarını açtı: İstanbul’a Boğaz Müzesi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kabataş'ta kapılarını açtı: İstanbul’a Boğaz Müzesi

İstanbul Boğazı’nın tarihî ve kültürel mirasını bir araya getiren İstanbul Boğaz Müzesi, “Mehtabı Sürükledik Sularda” sergisiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

İki kıtayı buluşturan su yolunun üzerinde yer alan İstanbul, yeni bir müzeye daha kavuştu. Şehrin tarihî ve kültürel hafızasını gözler önüne seren İstanbul Boğaz Müzesi kapılarını açtı.

İBB tarafından kurulan müze “Mehtabı Sürükledik Sularda” sergisiyle Kabataş Transfer Merkezinde ziyaretçilerle buluşuyor. Müzenin sergisinde İBB Atatürk Kütüphanesi ve resim koleksiyonunun yanı sıra çok önemli özel koleksiyonlardan gelen eserler yer alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Sinema dünyası uyuşturucu batağında! Yönetmen ve oyuncular anlattı: Yasaklı madde setlere giriyor
KÜLTÜR - SANAT

Sinema dünyası uyuşturucu batağında! Yönetmen ve oyuncular anlattı: Yasaklı madde setlere giriyor

Küratörlüğünü Ali Kayaalp’in üstlendiği sergi, Boğaziçi’ni yalnızca bir manzara olarak değil; bakışların, geçişlerin, gündelik hayatın ve hayallerin iç içe geçtiği bir tecrübe alanı olarak ele alıyor.

1.575 metrekarelik bir sahada hayata geçirilen İstanbul Boğaz Müzesi, sergileme ve güncel sanat üretimini bir araya getiren “canlı müze” modeliyle faaliyet gösterecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SENARİSTLER İFADE VERECEK
SENARİSTLER İFADE VERECEK
Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Galatasaray tek attı, üç aldı
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
İsrail-GKRY hattında dikkat çeken operasyon
177 SENE ÖNCE ÜZERİ KAPATILDI
177 SENE ÖNCE ÜZERİ KAPATILDI
Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor
TROSSARD MEST EDİYOR
TROSSARD MEST EDİYOR
Belçikalı yıldız, Avrupa'da zirveye koşuyor
"BİZİ BEKLEYEN KUPALAR VAR"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk vurgusu
80'LERDE BUNLAR OLUR MUYDU?
80'LERDE BUNLAR OLUR MUYDU?
Değişen sadece kıyafetler olmadı
"HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"
Okan Buruk'tan olay sözler
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
ABD Kongre raporunda F-35 sürprizi!
"GÖRMEZDEN GELMEK ZOR"
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
Orban hat-trick yaptı, Amedspor farklı kazandı
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
BU ADADA YAŞAYANA 5 BİN EURO
BU ADADA YAŞAYANA 5 BİN EURO
Türkiye'nin yanı başında! Kesenin ağzını açtılar...
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
1.700 kişilik ilçeye 400 bin ziyaretçi geldi
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
G.Saray derbisinde takımın başında olabilir
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
17 milyar TL'lik dev sağlık tesisi resmen açıldı
"KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKARDIK"
Bir kente daha 'hızlı tren' müjdesi! Uraloğlu duyurdu
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
Suriye'de Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Venedik Film Festivali: İsrail’in katliamını belgeleyen yapıma ödül
İsrail’in katliamını belgeleyen yapıma ödül
Kaydet
Usta sanatçı Mustafa Seven: Fotoğrafçılık da nasip işi!
Fotoğrafçılık da nasip işi!
Kaydet
Çalışana müjde geldi! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
Çalışana müjde geldi! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.