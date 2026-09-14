Okan Buruk'tan olay sözler: "Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti. Maçta üstün bir performans ortaya koyduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu. Sporting maçının hakem kararlarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Buruk, Kırmızı karta çağırmayan Alman hakeme ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor." dedi.

Buruk, RAMS Park'taki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, basın toplantısının başında sarı-kırmızılı kulübün ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ı vefatının 35. yıl dönümü nedeniyle andı.

Kocaeli temsilcisinin savunma yapmasını beklediklerini anlatan Buruk, "Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. İlk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Orada biraz daha becerikli işler yapabilirdik. Oyunun büyük bölümünü dominant bir şekilde geçirdik, rakip yarı alanda oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Bir yandan da yeni oyuncularımız forma giydi. İlk defa ilk 11'de oynayan Leao ve Deniz Gül'ün performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"BAZI OYUNCULAR YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

Yeni transfer Rafael Leao, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu'nun fiziksel olarak hazır olmadığını anlatan Buruk, "Bazı oyuncular hem adaptasyon hem fiziksel olarak bize geç katılmalarından dolayı yüzde 100 hazır durumda değiller. Onların da hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Leao zaten bir sakatlıktan çıkıp bize geldi. Onu yavaş yavaş onu soktuk. Deniz'in de transfer süreci vardı. O da yaptığımız testlerde fiziksel olarak maksimum seviyede değildi ama onu da antrenmanlarda hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Bitshiabu'yu da milli takım arasında yüzde 100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onlara da bundan sonra daha fazla süre vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Kocaelispor

"BURADA GÖREV ALMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 149 maça çıkıp 119 galibiyet almasına ve 4 sezon üst üste şampiyon olmasına rağmen hakkındaki eleştirilerin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli ama bir teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması çok değerli. Bir kişi daha vardı bunu yapan; Sevgili Fatih Terim hocamız. Tabii ki kimse kimseyi Türk-yabancı diye ayırmıyor ama Türk oyunculara da bunu yapıyorlar. Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar ama bu gözüken tarafı. Asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Her şeyi sadece sosyal medya, televizyon veya YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada bir yandan reyting kovalama var. O reytingi almak için de birileri eleştirilecek. Eleştirmenin ötesine geçildikçe daha çok seyredilen kanallar veya yorumcular olabiliyor. Futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi ve seyredilmesinin nedeni kolay olması, hakkında kolayca konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan devam etmek gerek. Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak gerekiyor."

"BEN OLSAM SPORTİNG MAÇININ VAR'ININ HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"

Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Sporting maçının Video Yardımcı Hakemi Christian Dingert'e bir daha görev verilmemesi gerektiğini savundu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan maça değinen Buruk, "Sporting maçından çok farklı bir skorla dönebilirdik. Biz 1-0 öndeyken bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Kırmızı karta çağırmayan Alman hakeme ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor. Belki Lizbon'dan 3-0, 4-0 kazanıp da gelebilirdik. Ancak oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden oyunu kaybettiğiniz anlarda neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımıza Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini vurguladık. Olumlu-olumsuz, başarılı-başarısız maçlar tabii ki olacak ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu biliyoruz. Bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurunun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray - Kocaelispor

"OKAN BURUK ÜZERİNDEN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sert eleştirilere rağmen mental olarak nasıl güçlü kaldığı sorusuna "Çok basit. Dün, puan durumuna baktım ve mental olarak güçlendim. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Takımım da 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Galatasaray'ı nereden vurabilirsin? Okan Buruk üzerinden vurabilirsin. Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum, Galatasaray taraftarı her zaman takımın hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada Galatasaray ile birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum." cevabını verdi.

BATRAKOV'UN PERFORMANSI

Okan Buruk, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Genç futbolcunun takım oyununa uyumundan mutlu olduğunu aktaran Buruk, "Takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Hücum baskılarına gidiyor, savunma görevlerini yapıyor, orta sahaya yardım ediyor, her zaman bir pas opsiyonu oluyor. Oyun kurarken özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence ilerleyen zamanda çok rahat bir şekilde bunu sonuca yansıtacak. Bugün Sara'yı oyundan çıkarıp onu alma nedenim, bir oyuncumuzu biraz daha kırmak istememdi. Bunu Sara'dan da istedim ama ilk yarı Torreira'nın yanında çok fazla kaldı. Batrakov, çok beğendiğimiz bir oyuncu. Tabii ki genç bir oyuncu, hem fiziksel olarak gelişimini tamamlayacak hem de takıma ve lige alıştıktan sonra çok iyi işler yapacak." diye konuştu.

OSİMHEN, LEMİNA VE SİNGO'NUN DURUMLARI

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları hakkında bilgi verdi.

Milli maç arasından önce gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Trabzonspor maçına yetiştirmek isteriz ama gidişatlarına bakmak gerekiyor. Ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa onları kullanmayacağız. Ancak şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo, milli takım arasından sonra tekrar başlayacak. O da bir darbe almıştı. Geçen sene sakatlık yaşadığı ayağı değil, diğer ayağına arkadan bir darbe almıştı. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası