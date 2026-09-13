Mekke'de fırtına ve sağanak! Yüzlerce Müslüman yağmur altında Kabe'yi tavaf etti

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman ise sağanağa rağmen ibadetini sürdürerek yağmur altında Kabe'yi tavaf etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava şartları üzerine yazılı açıklama yapan Suudi Arabistan Sivil Savunması, bölgede yaşayan vatandaşlara ve ziyaretçilere uyarılarda bulundu. Yetkililer, can ve mal güvenliği için talimatlara uyulması ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Mekkede fırtına ve sağanak! Yüzlerce Müslüman yağmur altında Kabeyi tavaf etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağışın ardından sokakların ve yolların adeta dereye döndüğü görüldü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Mekkede fırtına ve sağanak! Yüzlerce Müslüman yağmur altında Kabeyi tavaf etti

İBADETLER YAĞMUR ALTINDA YAPILDI

Öte yandan yağış sırasında Mescid-i Haram'da bulunan birçok Müslüman, ibadetlerine yağmur altında devam etti. Yüzlerce kişi, yağmura aldırış etmeden Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeyi sürdürerek, dua etti ve ibadetlerini yerine getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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