Zonguldak'ta ilginç anlar! Seyyar satıcı tanıttığı elektroşok cihazıyla esnafı çarptı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir seyyar satıcının elektroşok cihazını tanıtırken yanlışlıkla çaycı esnafını çarptığı ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ürünün nasıl çalıştığını uygulamalı olarak göstermek isterken düğmeye basan satıcı, akıma kapılarak acı içinde sıçrayan esnaf karşısında büyük bir şok yaşadı. Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından hatasını fark eden satıcının, kısa süreli panik yaşayan esnafa sarılıp öperek art arda özür dilediği ve helallik istediği anlar izleyenleri tebessüm ettirdi. Esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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