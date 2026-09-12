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Dünya

Litvanya'da camiye çirkin provokasyon! Yaklaşık 100 motosikletli bölgeyi bastı

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Litvanya'da camiye çirkin provokasyon! Yaklaşık 100 motosikletli bölgeyi bastı

Litvanya'nın Kaunas kentinde yaklaşık 100 motosikletli, caminin çevresinde toplanarak yüksek sesli müzik, motor gürültüsü ve sloganlarla Müslümanları hedef alan provokasyona imza attı.

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Litvanya'nın Kaunas kentinde Müslümanları hedef alan çirkin bir provokasyon yaşandı. Yaklaşık 100 motosikletli, Kaunas Camii'nin bulunduğu Ramybes Parkı çevresinde toplanarak yüksek sesli müzik açtı, motorlarını çalıştırdı ve sloganlar attı.

CAMİYE DOMUZ KAFASI GETİRDİLER

Yerel basına göre saat 12.30 sıralarında Trakų Caddesi'nde toplanmaya başlayan motosikletliler, camide ibadet devam ederken gürültüyü artırdı. Grup daha sonra bölgeye kesilmiş bir domuz kafası getirdi ve sloganlar attı.

Litvanyada camiye çirkin provokasyon! Yaklaşık 100 motosikletli bölgeyi bastı
Başlık ResmiLitvanyada camiye çirkin provokasyon! Yaklaşık 100 motosikletli bölgeyi bastı

MÜSLÜMANLAR "ALLAHU EKBER" DİYE KARŞILIK VERDİ

İbadetin sona ermesinin ardından camiden çıkan Müslümanlar, motosikletlilerin sloganlarına "Allahu ekber" diyerek karşılık verdi. İki grup arasındaki gerilim fiziksel çatışmaya dönüşmedi ve taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı.

6 POLİS EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yerel kaynaklara göre eyleme Kaunas bölgesinden yaklaşık 100 motosikletli katıldı. Muhtemel olaylara karşı en az altı polis ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaunas polisi, toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle idari işlem başlattı. İhlal nedeniyle 30 ila 150 avro arasında para cezası uygulanabileceği açıklandı.

Polis, olayın belirli bir gruba karşı nefret kışkırtılması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini de incelemeye aldı.

Kaunas polisi sözcüsü Vaitkeviciene, henüz resmi bir ön soruşturma başlatılmadığını belirterek, "Bu sadece olayın ayrıntılarının netleştirilmesi, bir ön soruşturma değil" dedi.

Kaunas Camii çevresi daha önce de tartışmalı eylemlere sahne olmuştu.

Yaz aylarında cami yönetiminin kendi arazisi içerisinde aşırı fiziksel yakınlıktan kaçınılmasını istemesinin ardından Ramybes Parkı'nda "Öpüşme Günü" adı verilen bir etkinlik düzenlenmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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