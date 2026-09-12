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Yaşam

Kül tablası ve bardakla saldırmıştı! Kocaeli'deki kanlı saldırıda flaş gelişme

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kafede uyardıkları grubun saldırısına uğrayarak yaralanan anne ve oğlunun davasında yeni gelişme yaşandı. Meryem Yıldırım’ın yüzüne bardak ve kül tablası fırlattığı öne sürülen Sema K. tutuklanırken, davada tutuklu sanık sayısı 2’ye yükseldi.

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Korkunç olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü (20 Mart 2026) İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için söz konusu mekana gitti.

Anne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme
Başlık ResmiAnne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme

"BURADA KÜFÜR ETMEYİN" DEYİNCE ARBEDE ÇIKTI

İddiaya göre, kafe önünde bir şahsın darp edildiğini gören Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla onu içeriye çağırdı. Bu sırada şahsı darbeden grup da kafeye girerek küfür etmeye başladı. Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" şeklinde uyarması üzerine arbede çıktı.

Anne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme
Başlık ResmiAnne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme

ANNE VE OĞLU ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ

Saldırıya uğrayan anne ve oğlu darp edildi. Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık, Talha Kaan'ın kaburgasında ise çatlak tespit edildi. Anne ve oğul, hastane tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma kapsamında Kürşat G. tutuklanırken, Emrah G. ve Sema K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme
Başlık ResmiAnne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme

"MERYEM'İN YÜZÜNÜ YERE VURARAK, 'BU KADINI ÖLDÜRÜN' DEMİŞ"

Olayla ilgili davanın 2. celsesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya, tutuklu sanık Kürşat G., tutuksuz sanıklar Emrah G., Sema K., müşteki Meryem Yıldırım ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi, Kürşat G., tahliyesini istedi. Müşteki Meryem Yıldırım ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen Meryem Yıldırım'ın arkadaşı D.P., "Meryem olay tarihinde yanıma gelerek, 'Bizi kurtar, oğlumu ve beni darp ediyorlar' dedi. Sema, Meryem'in yüzünü yere vurarak, 'Bu kadını öldürün' demiş. Ambulansı beklerken Meryem, Sema'nın kendisinin yüzüne küllük ve bardak attığını söyledi" dedi.

Anne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme
Başlık ResmiAnne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme

TUTUKLU SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mahkeme heyeti, Sema K. hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, delillerin karartılması veya kaçma şüphesinin bulunması, suç için öngörülen cezanın üst haddi ve verilmesi muhtemel ceza ile adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağı kanaatine varılarak hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklu sanık Kürşat G'nin ve tutuksuz sanık Emrah G'nin mevcut durumunun devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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