Küçükçekmece'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın su tankerinin altında kaldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının su tankerinin altında kalarak hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışırken su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Olay anı ile alakalı güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, saat 12.00 civarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi, İnönü Caddesi üstünde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın seyir halindeki su tankerinin altında kaldı. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme aracı gönderildi. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Küçükçekmecede karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın su tankerinin altında kaldı

Olay ile ilgili incelemeler sürerken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının su tankeri altında kaldığı anlar yer aldı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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