Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Altay-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Altay-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay-Karşıyaka maçı canlı yayın bilgileri, İzmir derbisi öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Nesine 3. Lig'in 2. haftasında iki köklü İzmir ekibini karşı karşıya getirecek mücadele için "Altay-Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?" aramaları hız kazandı. Derbinin yayın programı ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin detaylar belli oldu.

Kaydet
a- | +A

Nesine 3. Lig'de 2. hafta heyecanı İzmir derbisine sahne olacak. Karşıyaka ile Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkacak. Karşıyaka sezonun ilk haftasında Etimesgutspor'a 1-0 mağlup olurken, Altay ise Denizli İdman Yurdu 1959 ile 1-1 berabere kaldı.

ALTAY-KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka-Altay maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig 2. Grup'un 2. haftasında oynanacak İzmir derbisine Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Altay-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiAltay-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALTAY-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka-Altay maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TFF 3. Lig'in 2026-2027 sezonunda yayın programına dahil edilen karşılaşmaları Tivibu Spor üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler de Tivibu'nun internet üzerinden yayın hizmetinden yararlanabilecek.

İLGİLİ HABERLER
Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABERLER
Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR’ı açıklandı
SPOR
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR’ı açıklandı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
İspanya'dan geldi, Arda Turan'ı öve öve bitiremedi
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
12 Eylül mağdurları yaşadıklarını anlattı
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL?
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
64 kişi gözaltında, 10 şirkete el konuldu
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
Telefonuna daldı, kabusu yaşadı!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
RAYI SÖKMÜŞLER!
RAYI SÖKMÜŞLER!
40 kişinin yaralandığı tren kazasında skandal sabotaj
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşa İBB işkencesi!
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
Fenerbahçe’nin yıldızını eski hocaları anlattı
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Anne-oğula bardak ve kül tablasıyla dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme
Kocaeli'de anne-oğula dehşeti yaşatmıştı: Kafedeki kanlı saldırıda flaş gelişme
Kaydet
Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kaydet
Sinop'a 400 milyon liralık yatırım
Sinop'a 400 milyon liralık yatırım
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.