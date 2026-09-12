Altay-Karşıyaka maçı canlı yayın bilgileri, İzmir derbisi öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Nesine 3. Lig'in 2. haftasında iki köklü İzmir ekibini karşı karşıya getirecek mücadele için "Altay-Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?" aramaları hız kazandı. Derbinin yayın programı ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin detaylar belli oldu.

Nesine 3. Lig'de 2. hafta heyecanı İzmir derbisine sahne olacak. Karşıyaka ile Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkacak. Karşıyaka sezonun ilk haftasında Etimesgutspor'a 1-0 mağlup olurken, Altay ise Denizli İdman Yurdu 1959 ile 1-1 berabere kaldı.

ALTAY-KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka-Altay maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig 2. Grup'un 2. haftasında oynanacak İzmir derbisine Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Altay-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALTAY-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka-Altay maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TFF 3. Lig'in 2026-2027 sezonunda yayın programına dahil edilen karşılaşmaları Tivibu Spor üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler de Tivibu'nun internet üzerinden yayın hizmetinden yararlanabilecek.

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