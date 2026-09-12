Foça Belediye Başkanı Fıçı AK Parti'ye katılma sebebini açıkladı: Birlikte büyüteceğiz

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katılma sebebini açıkladı. Kararında merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyum ve işbirliğinin yeterli seviyede olmamasının etkili olduğunu söyleyen Fıçı, "Foça'nın kalkınması ve büyümesi için burada hizmet üreteceğiz. Ortak akılla iş yapacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışacak ve Foça'yı büyüteceğiz" dedi.

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan törenle AK Parti'ye katıldı. Fıçı'nın parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye katılan Saniye Bora Fıçı, partiye katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalar yapan Fıçı, siyasi yolculuğuna AK Parti çatısı altında devam etme kararının gerekçelerini anlattı.

Foça Belediye Başkanı Fıçı AK Partiye katılma sebebini açıkladı: Birlikte büyüteceğiz

"CUMHURBAŞKANIMIZ SİZİ NASIL KARŞILADI?"

Burhan'ın, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizi nasıl karşıladı? Nasıl bir diyalog içerisinde oldunuz?" sorusuna cevap veren Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kadın belediye başkanlarıyla beraber karşıladığını belirtti.

Fıçı, Erdoğan'ın kendilerine ciddi ilgi gösterdiğini ve hürmetle karşıladığını söyledi. AK Parti Genel Merkezi'nde de sıcak karşılandığını söyleyen Fıçı, parti yöneticilerinin ilgisinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

NEDEN AK PARTİ'YE KATILDIĞINI AÇIKLADI

Sinan Burhan'ın "Neden AK Parti'ye katıldınız?" sorusunu da cevaplayan Fıçı, Foça'nın önemli hizmetlere ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Foça için büyük hedefleri olduğunu söyleyen Fıçı, bugüne dek bazı hizmetlerin hayata geçirilmesinde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyum ve işbirliğinin yeterli seviyede olmamasının etkili olduğunu kaydetti.

Fıçı, AK Parti'ye katılım kararını açıkladığı konuşmasında ise şunları söyledi:

"MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİMLER BİRLİKTE ÇALIŞACAK"

"Siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Fıçı, "Foça'ya hizmet edeceğiz. Devrim niteliğinde projelerimiz, çok büyük projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmek, Foça'nın kalkınması ve büyümesi için burada hizmet üreteceğiz. Ortak akılla iş yapacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışacak ve Foça'yı büyüteceğiz" dedi.

BAKMADAN GEÇME POLİTİKA Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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