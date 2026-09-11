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Dünya

Böyle yarışma görülmedi: En uzun uyuyan 700 bin TL'yi kapacak

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Böyle yarışma görülmedi: En uzun uyuyan 700 bin TL'yi kapacak

Tokyo, gelecek ay fiziksel güç ve hız yerine uyku kalitesinin yarışacağı sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bir yatak üreticisi tarafından düzenlenecek yarışmada katılımcılar, 90 dakika boyunca özel yataklarda en kaliteli uykuyu uyumaya çalışacak. Ancak yarış başladığında organizatörlerin devreye girmesiyle işler hiç de kolay olmayacak. Yarışın sonunda en yüksek puanı alan katılımcı 2,22 milyon yenlik (yaklaşık 703 bin TL) büyük ödülün sahibi olacak.

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Tokyo’da bir yatak üreticisinin düzenlediği yarışma sosyal medyada gündem oldu. Koala Japan tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, özel olarak hazırlanan yataklarda uyuyarak performanslarını ortaya koyacak. Ancak yarışmacıların işi yalnızca uyumaktan ibaret olmayacak.

İŞTE 703 BİN TL’LİK BÜYÜK ÖDÜLE GİDEN YOL

Yarışmacılar, Koala yataklarına uzanmadan önce uyku takip cihazları takacak. Uykuya ne kadar hızlı daldıkları, uyku derinlikleri, genel uyku kaliteleri ve uykularının ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler özel bir puanlama sistemiyle değerlendirilecek. Koala'nın açıklamasına göre doktorların denetimindeki değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacı 2,22 milyon yenlik (yaklaşık 703 bin TL) büyük ödülü kazanacak.

Kaynak: Tokyo Weekender
Başlık ResmiKaynak: Tokyo Weekender

Yarışma, 5 Ekim'de Tokyo'nun Minato semtindeki Share Green Minami Aoyama'da gerçekleştirilecek. Gün boyunca üç ayrı yarış düzenlenecek ve her yarışta yaklaşık 20 kişi yer alacak. Başvurular 16 Eylül saat 23.59'a kadar devam ederken, kontenjanın aşılması halinde katılımcılar kura ile belirlenecek.

UYKULARI KASITLI OLARAK BÖLÜNECEK

Yarışmacılar, etkinlik öncesinde çeşitli ısınmalar yapacak ve uyku kalitelerini artırabilecek ekipmanlardan yararlanabilecek. Ancak yarış başladıktan sonra organizatörler, katılımcıların uykusunu bilinçli olarak bölerek zorlu koşullar oluşturacak. Böylece yarışmacıların dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen kaliteli uykuyu sürdürebilmesi test edilecek.

Ayrıca en derin uykuya ulaşan veya en ilginç uyku pozisyonunu sergileyen yarışmacılara da özel ödüller verilecek. Bu yarışmada başarı, hız, güç veya dayanıklılıktan çok, tüm dikkat dağıtıcılara rağmen iyi uyuyabilme becerisiyle belirlenecek.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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