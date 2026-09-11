Uluslararası piyasalarda şekerin libre fiyatı 18,60 sente yükseldi. Ağustos başında 14,33 sent olan şeker fiyatı, bu süreçte yüzde 30 arttı. Uluslararası Şeker Örgütü, 2026/27 sezonu için küresel şeker piyasasında “0,2 milyon ton açık” beklentisini dile getirdi. En büyük üreticiler Brezilya ve Hindistan’da El Nino kaynaklı rekolte kaybı, fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda şeker fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda şekerin libre fiyatı 18,60 sent seviyesinde yükseldi. Ağustos başında 14,33 sent olan şeker fiyatı, yaklaşık 40 günlük süreçte yüzde 30 arttı.

Öte yandan fiyatlarda bu yılki artışın boyutu %26’yı aşarken, Mayıs 2025’ten bu yana da en yüksek seviyeler test ediliyor.

EL NINO VURDU

Şeker fiyatlarındaki yükseliş, rekoltede “El Nino” kaynaklı düşüş tahminlerinin öne çıkmasından kaynaklanıyor. Uluslararası Şeker Örgütü, mayısta küresel rekoltede 2025/26 sezonu için 2,2 milyon tonluk fazla öngörmüştü.

Ağustos raporunda ise 2026/27 sezonu için ilk tahminler geldi. Söz konusu tahminler küresel şeker piyasasında gelecek yıl “0,2 milyon ton açık” beklentisine dönüştü.

El Nino vurdu! Fiyatı yüzde 30 yükseldi

BREZİLYA FAKTÖRÜ

Öte yandan dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Brezilya'nın önemli üretim bölgesi Center-South'ta yoğun yağışlar, şeker kamışı hasadı ve kırma faaliyetlerini geciktiriyor. Bu durum ülkede fiyatları yükseltirken, küresel şeker arzına ilişkin endişeleri de artırıyor.

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HİNDİSTAN ETKİSİ

İkinci büyük üretici konumunda bulunan Hindistan’da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkede şeker üretiminin bu yıl 34,3 milyon tonluk ilk tahminleri karşılamayacağı ve 30,6 milyon tona kadar gerileyebileceği ifade ediliyor. Özellikle Maharashtra ve Uttar Pradesh gibi önemli üretim bölgelerinde hava koşullarının ve hastalıkları şeker rekoltesini vurduğu belirtiliyor.

‘GÜMRÜK’ SIFIRLANDI

Hindistan'ın iç piyasasında da şeker fiyatları son iki ayda sert yükselince hükümet 1 milyon ton şekerin gümrüksüz ithalatına izin verdi. Bu karar, Hindistan'ın yaklaşık 10 yıl sonra yeniden önemli miktarda şeker ithalatına yönelmesi açısından da piyasalarda takip ediliyor.

TÜRKİYE’DE FİYATLAR

Bu arada Türkiye’de marketlerde ve online platformlarda 5 kiloluk şekerin fiyatı 200 – 230 TL bandında stabil seyretmeye devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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