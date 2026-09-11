ÖZEL│Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan Galatasaray açıklaması: Osimhen arandı, Leao etkisiz kaldı

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, öne geçtiği maçta Sporting’e deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve lig etabındaki ilk maçını puansız tamamladı. Portekiz ekibinin eski forvetlerinden Carlos Saleiro, karşılaşma sonrası Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Her iki ekibin performansını değerlendiren Saleiro, mücadelede Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in eksikliğinin hissedildiğini vurguladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Portekiz devi Sporting’e konuk oldu. Henüz 5'inci dakikada Gonçalo Inacio’nun kendi kalesine attığı golle umutlanan sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki dirençli oyununu sürdüremedi ve mücadeleden 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Sporting’in eski santrforu Carlos Saleiro, ilk haftayı puansız kapatan ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan temsilcimizin performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

SALEIRO: SPORTING PANİĞE KAPILMADI

Sporting Lizbon’a galibiyeti getiren oyundan bahseden Saleiro, “Bence Sporting için çok önemli ve her şeyden önce takımın olgunluğunu ortaya koyan bir zaferdi. Sporting, maça pek de iyi başlamadı. Galatasaray, maçın ilk dakikalarında yoğun bir baskı kurdu ve erken bir üstünlük yakaladı. Ancak Sporting, çok iyi tepki verdi. Takım düzenini korudu, paniğe kapılmadı ve ilk yarı boyunca giderek oyuna ağırlığını koydu. Beraberlik golünden sonra Sporting'in boşlukları daha etkili bir şekilde değerlendirmeye başladığını ve özellikle ikinci yarıda oyunda çok daha rahat bir hale geldiğini hissettim. Benim için kilit faktörlerden biri, tam da o uyum sağlama yeteneğiydi.” dedi.

Carlos Saleiro (Fotoğraf: Instagram)

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“SKOR ÖZGÜVENİN GÖSTERGESİ”

Portekiz temsilcisinin geriye düşmesine rağmen maçı kazanmasını takdir eden Saleiro, “Bir oyunu topa sahip olma yoluyla kontrol etmek her zaman mümkün değildir. Galatasaray, topa daha fazla sahip olan taraftı ancak Sporting de nasıl bir oyunla karşı karşıya olduğunu çok iyi anlamıştı. Daha doğrudan ve etkiliydiler, daha tehlikeli pozisyonlar ürettiler ve maçın kritik anlarında gol buldular. Doğal olarak, belirleyici anlarda bireysel kalite de vardı. Geny’nin golü, Luis Suárez’in kazandırıp gole çevirdiği penaltı ve Zalazar’ın harika frikik vuruşu fark oluşturdu. Ancak her şeyden önce özellikle orta sahadan hücuma dönük bölgeye kadar sergilenen kolektif tepkiyi vurgulamak isterim. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar erken bir gol yiyip ardından maçı çevirerek 3-1 kazanmak; karakter, özgüven ve güçlü bir rekabetçi zihniyetin göstergesidir.” diye konuştu.

“ZALAZAR, CATAMO VE SUAREZ…”

Mücadelede etkili olan oyunculardan bahseden eski yıldız, “Takıma önemli katkı sağlayan birçok oyuncu vardı ancak özellikle Rodrigo Zalazar, Geny Catamo ve Luis Suárez'i vurgulamak isterim. Zalazar, son derece komple bir performans sergiledi; belki de Sporting'e katıldığından bu yana ortaya koyduğu en iyi performanslardan biriydi. Maçın sonucunu belirleyen o harika serbest vuruşun yanı sıra, özellikle Sporting'in oyunda ağırlığını hissettirmeye başlamasıyla birlikte orta sahada büyük bir etki oluşturdu. Teknik kaliteye, yüksek tempoya ve gol pozisyonlarına girme becerisine sahip bir oyuncu. Catamo da kararlı bir oyun ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

Luis Suarez - Rodrigo Zalazar

“SPORTING KOLEKTİF BAŞARIYA İMZA ATTI”

Eski takımının hücumu gücüne vurgu yapan Saleiro, şöyle devam etti:

Geny Catamo, Sporting’in geriye düştükten sonra karşılık vermesi gereken çok kritik bir anda beraberlik golünü kaydetti. Hızı, bire bir pozisyonlardaki becerisi ve rakip savunmanın dengesini bozma şekli, Sporting'in hücumuna her zaman farklı bir boyut katıyor. Bir de tabii ki Luis Suárez var. Penaltıyı hem kazandırıp hem de gole çevirerek ikinci golde doğrudan rol oynadı ve bir forvet için hayati önem taşıyan nitelikleri bir kez daha sergiledi: sahada varlık gösterme, agresiflik, savunma arkasındaki boşluklara hücum etme becerisi ve kale önünde bitiricilik. Ancak sadece gol atan oyunculara odaklanmamalıyız. Bir takım, Şampiyonlar Ligi maçında geriye düşüp sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığında, bu performansın ardında her zaman büyük bir kolektif başarı payı vardır.

“TARAFTAR DESTEĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Estádio José Alvalade'deki taraftar atmosferinden bahseden 40 yaşındaki eski futbolcu, "Sporting taraftarları, iç saha maçlarında her zaman önemli bir rol oynar. Şampiyonlar Ligi gecesinde Alvalade’de çok yoğun bir atmosfer oluşturuyor ve bunu sahada hissedebiliyorsunuz. Sporting, çok erken bir gol yedi ve böyle anlarda taraftar desteği, takıma özgüven kazandırma açısından hayati önem taşıyor. Sporting, oyuna ağırlığını koyup sonunda beraberliği yakalarken, stadyumun da takımla birlikte yükseldiğini hissedebiliyordunuz.” sözlerini sarf etti.

“GALATASARAY ATMOSFERDEN KORKMADI”

Temsilcimizin bu tarz atmosferlere yabancı olmadığına dikkat çeken Saleiro, “Muazzam bir baskı altında oynamaya alışkın oyunculardan bahsediyoruz. Türkiye'de düzenli olarak olağanüstü atmosferlerde oynuyorlar ve bu yüzden Alvalade'deki ortamdan gözlerinin korktuğunu söyleyemem. Sporting, bununla birlikte özellikle ikinci yarıda geri dönüşü tamamlayıp tribünlerin takımın üstünlüğü ele geçirdiğini hissettiğinde, oluşan o baskının Galatasaray adına maçı daha da sıkıntılı bir hale getirdiğine inanıyorum. Seyirci tek başına maç kazandıramaz ama önemli anlarda o ekstra enerjiyi sağlayabilir. Ve bence Alvalade bu etkiyi oluşturdu.” şeklinde konuştu.

“BASKI KURMAYI BAŞARDILAR”

Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren eski golcü “Galatasaray’ın hayal kırıklığı oluşturan bir performans sergilediğini söyleyemem. Galatasaray, bence maça çok iyi başladı ve Sporting üzerinde baskı kurmayı başardı. Erken bir gol buldu ve özellikle ilk 25 dakikada onlara sıkıntı yaşattı. Ayrıca bu maça birçok önemli oyuncusundan yoksun çıktığını da göz önünde bulundurmalıyız. Üst düzey kalitedeki oyuncular mevcut olmadığında bu durum doğal olarak teknik direktörün seçeneklerini ve takımın karşılık verme kapasitesini özellikle de bu seviyede kısıtlar.” dedi.

“DAHA FAZLASINI SERGİLEYEBİLİRDİ”

Galatasaray’ın eksik oyuncularının hissedildiğini vurgulayan Portekizli eski isim, “Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen, bu üstünlük her zaman gerçek bir tehlikeye dönüşmedi. Sporting, nihayetinde daha doğrudan ve daha etkiliydi. Belki de böylesine erken bir üstünlük yakaladıktan sonra Galatasaray'dan biraz daha fazlasını bekleyebilirdiniz. O anı değerlendirip oyunun kontrolünü ele geçirmeyi başaramadılar. Beraberlik golünün ardından Sporting'in özgüveni arttı ve Galatasaray daha fazla zorlanmaya başladı. Belki onlardan biraz daha fazlasını bekliyordum ancak performanslarını eksik olan önemli oyuncularını göz önünde bulundurarak değerlendirmenin de adil olacağını düşünüyorum. Sporting, Galatasaray’ın yaşadığı zorlukları fark ettiği için övgüyü hak ediyor ve belirleyici anlarda açıkça daha etkiliydi.” tespitinde bulundu.

“OSIMHEN FARKLI SORUNLAR OLUŞTURURDU”

Sakatlığından dolayı karşılaşmada yer almayan Victor Osimhen’e ayrı parantez açan Carlos Saleiro, şöyle devam etti:

Osimhen'in varlığının Galatasaray'a hücumda bambaşka bir boyut kazandıracağı açıktı. Fiziksel açıdan çok güçlü, savunma arkasındaki boşluklara hücum ederken agresif ve ceza sahası içinde büyük varlık gösteren dünya çapında bir forvetten bahsediyoruz. Bence onun yokluğu hissediliyordu. Galatasaray topa fazlasıyla sahip oldu ve bazı tehlikeli bölgelere ulaştı; ancak hücumun son bölümünde yeterli ağırlığı ve agresifliği gösteremedi. Osimhen ile birlikte o pozisyonların bazıları çok daha net fırsatlara dönüşebilirdi. Dolayısıyla sonucun farklı olacağını söyleyemeyiz; ancak Sporting savunması için kesinlikle bambaşka sorunlar oluştururdu.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Victor Osimhen'in forma giymediği 6 maçı da kazanamadı.

“LEAO DEVRE DIŞI BIRAKILDI”

Karşılaşmada 58'inci dakikasında eski takımına karşı oyuna dahil olan Rafael Leao’nun oyununu değerlendiren Saleiro, “Leao, kendisinden normalde beklediğimiz etkiyi ortaya koyamadı. Özellikle bire bir pozisyonlarda ve hızlanabileceği bir alanda topu aldığında sahip olduğu kaliteyi hepimiz biliyoruz. Sporting, o bölgeleri çok iyi kontrol etti ve onun hızlanmasına nadiren izin verdi. Leao, topu daha durağan bir pozisyonda veya kaleye çok uzak bir noktada aldığında onun oyun üzerindeki etkisini sınırlandırmak kolaylaşır. Sporting, bu konuda da takdiri hak ediyor çünkü Leao’yu böylesine tehlikeli bir oyuncu yapan pek çok özelliğini etkisiz hale getirmeyi başardılar.” dedi.

Rafael Leao için Milan'a 38 milyon euro bonservis ödendi.

“OSIMHEN, HÜCUMUN BOYUTUNU DEĞİŞTİRİR”

Osimhen’in dönüşüyle beraber Galatasaray’da yaşanmasını beklediği değişimi dile getiren Portekizli eski golcü, “Bence Osimhen’in dönüşü, Galatasaray’ın hücum boyutunu önemli ölçüde değiştirebilir. O; derinlik, güç, ceza sahası içinde varlık ve her şeyden önemlisi goller kazandıran bir forvet. Sporting karşısında diğer önemli Galatasaraylı oyuncuların yokluğunda olduğu gibi onun yokluğu da açıkça hissedildi. Ancak gerçekçi de olmalıyız: Barcelona karşısında hiç de kolay olmayacak. Muazzam bir bireysel ve kolektif kaliteye sahip, Avrupa'nın en iyi takımlarının birinden bahsediyoruz. Ancak, Alvalade'de izlediğimizden çok farklı bir maç olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“BARCELONA'YA CİDDİ SORUNLAR YAŞATABİLİR”

Lig etabındaki ikinci maçında 13 Ekim’de sahasında Barcelona ile karşılaşacak temsilcimiz hakkında konuşan Saleiro, “Galatasaray, oynamayan oyuncularını yeniden kazanıp Barcelona maçına tam kadro çıkabilirse doğal olarak ortaya çok daha fazlasını koyabilecektir. Bir de son derece önemli gördüğüm bir başka faktör daha var: İstanbul'da oynamak. Galatasaray taraftarlarının, özellikle de bir Şampiyonlar Ligi gecesinde oluşturduğu atmosferi hepimiz biliyoruz. Rakip üzerinde büyük bir baskı kuran ve ev sahibi takım oyuncularına muazzam bir enerji veren inanılmaz bir atmosfer. Dolayısıyla her ne kadar Barcelona'yı favori olarak görsem de; Osimhen'in de yer aldığı tam kadro bir Galatasaray, İstanbul'daki o atmosferin de desteğiyle Barcelona'ya ciddi sorunlar yaşatabilir ve kesinlikle olumlu bir sonuç alma şansına sahip olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir atmosferde deplasmanda oynamak asla kolay değildir. Ve tam kadro bir Galatasaray, hiçbir Avrupa takımının hafife alma lüksüne sahip olmadığı bir takımdır.” açıklamasında bulundu.

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