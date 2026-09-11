Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan basketbol sahasında bir araya geldi. Varank, maçtan görüntüleri “Evet, yine kazandı!” notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki isimler bu kez yoğun gündemin dışında, basketbol sahasında görüntülendi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, oynanan basketbol maçından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ERDOĞAN VE KURMAYLARI PARKEDE

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBF Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan’ın yer aldığı görülüyor.

Takımlara ayrılan isimlerin sahada mücadele ettiği, paslaştığı ve pota altında sayı aradığı anlar dikkat çekti.

VARANK’TAN GALİBİYET MESAJI

Maçtan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Varank, videoya “Evet, yine kazandı! 😎🏀” notunu düştü.

ERDOĞAN’IN BASKETBOL İLGİSİ

Gençlik yıllarından bu yana sporla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbola olan ilgisi de biliniyor. Erdoğan’ın kurmaylarıyla birlikte parkede yer aldığı görüntüler, Mustafa Varank’ın paylaşımıyla sosyal medyaya taşındı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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