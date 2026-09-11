ÖZEL│İtalyanlar, Fenerbahçe-Roma maçını Türkiye Gazetesi’ne yorumladı: Bizim için şaşırtıcı değil

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile sahasında 1-1 beraber kaldı. 18 yıl aradan sonra katıldığı Avrupa’nın 1 numaralı kupasına puanla başlayan temsilcimiz, sergilediği futbolla taraftarına umut verdi. Roma’yı yakından takip eden İtalyan muhabirler, karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, Archie Brown'ın golünde asiste imza atan Mason Greenwood’un performansından övgüyle bahsetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, lig etabındaki ilk maçında Chobani Stadyumu'nda Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada İtalyan ekibinin golünü Cristante atarken, sarı-lacivertlilerin golü Archie Brown’dan geldi. Özellikle ikinci yarıda etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe, taraftarlarından tam not aldı. İtalyan gazeteciler, geceki heyecan dolu mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı.

Mason Greenwood - Mario Hermoso

ANDREA DI CARLO (RADIO ROMANISTA): GREENWOOD TAKIMINA İLHAM VERDİ

Radio Romanista muhabiri Andrea Di Carlo, karşılaşmada önce çıkan isimlerden olan ve asist yapan Mason Greenwood’a dikkat çekti. İtalyan gazeteci, “Sahada tam da beklediğim gibi bir Fenerbahçe vardı. Yoğun bir oyun sergiledi ve Greenwood’un performansından büyük ilham aldı. Roma, ilk yarıda ciddi anlamda zorlandı fakat devre arasından sonra toparlandı ve daha direkt bir oyun sergiledi. Roma, genel olarak mükemmel bir 75 dakika çıkardı ancak ikinci yarının ilk 15 dakikasında biraz konsantrasyon kaybı yaşadılar. Atmosfer inanılmazdı; stadyum varlığını hissettiriyor ve şüphesiz herhangi bir maçın sonucunu etkileyebilecek ortama sahipti.” dedi.

ALESSIO ESPOSITO (Il MESSAGGERO): ROMA İÇİN EN ZORLU RAKİPTİ

ıI Messaggero muhabiri Alessio Esposito ise sarı-laciverlilerin performansına değinerek şöyle konuştu:

Fenerbahçe, beni gerçekten etkiledi. Onlar, sadece üstün teknik kaliteye değil, aynı zamanda büyük bir fiziksel güce de sahip bir takımdı. Ve bu bizim için şaşırtıcı değildi çünkü Türk futbolunun seviyesi son yıllarda önemli ölçüde yükseldi. Fenerbahçe, çok güçlü bir kadroya sahip ancak tek bir oyuncu ismi vermem gerekseydi Greenwood derdim. O, büyük bir yetenek ve Roma da olmak üzere Avrupa'nın pek çok üst düzey kulübüne fayda sağlayabilecek türden bir oyuncu. Gasperini’nin oyun tarzı fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı; sezonun bu aşamasında ise oyuncular kondisyon bakımından genellikle henüz en iyi seviyelerinde olmuyorlar. Yani Roma'nın ikinci yarıda fiziksel bir düşüş yaşamış olması muhtemel. Ancak Fenerbahçe, Roma'nın işini kesinlikle çok zorlaştırdı. Hatta muhtemelen Roma'nın bu sezon şu ana kadar karşılaştığı en zorlu rakipti.

Fenerbhaçe'nin golünü Archie Brown kaydetti.

RICHARD WHITTLE (INFRONT SPORTS & MEDIA): KALECİ SVILAR’A TEŞEKKÜR ETMELİ

İnfront sports & media muhabiri Richard Whittle, sarı-lacivertlilerin hücum gücüne övgüde bulunarak, “Fenerbahçe’nin Serie A ve İngiltere Premier Ligi'nde forma giymiş oyunculardan kurulu iyi bir kadrosu var. Nitekim hücum hattı, oldukça savunma ağırlıklı geçen ilk yarının ardından özellikle ikinci yarıda geliştirdiği kontra ataklarla Roma'ya sıkıntılı anlar yaşattı. Kendi stadyumlarında rakiplerine sıkıntı oluşturabileceklerini düşünüyorum ama ikinci yarının başındaki o tempoyla oynamaları gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nden yedi yıl uzak kaldıktan sonra Roma adına bunu olumlu bir sonuç olarak değerlendirmek gerekir ancak ilk yarıdaki mutlak üstünlüğün ardından maç kolaylıkla 3 puanla da tamamlanabilirdi. Deplasmanda olmalarına rağmen maçın sonuna kadar galibiyet için çabalamaları olumluydu. Her ne kadar bazı kritik kurtarışları nedeniyle kaleci Svilar'a teşekkür etmeleri gerekse de her puanın hayati önem taşıyacağı böylesine üst düzey bir rekabette genel olarak doğru yoldalar.” diye konuştu.

FLAVIO M. TASSOTTI: FENERBAHÇE ADINA MÜKEMMEL SONUÇ

Bir başka İtalyan meslektaşımız Flavio M. Tassotti, Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisinden sonra Roma karşısında böyle bir performans sergilemesini takdire şayan buldu. Tassotti, “Fenerbahçe, gerçekten harika bir performans sergiledi. Çok iyi savunma yaptılar ve hücumda önemli fırsatlar yakaladılar. Kaleci Svilar, iki kritik kurtarışa imza atarken, bir pozisyonda da top direkten döndü. Taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Ligde Beşiktaş karşısında aldıkları ağır yenilginin hemen ardından geldikleri düşünülürse, bence onlar adına mükemmel bir sonuç. Fenerbahçe, güçlü bir takım. Türkiye'de onlara karşı oynamanın herkes için zor olacağına eminim. Fenerbahçe’ye sahasında üstünlük kurmaya çalışan ve harika bir takım gibi oynayan Roma için iyi bir sonuç. Roma, ilk yarıda öne geçmeyi hak etti ve ikinci yarıda ise şans yanlarındaydı. Roma'ya her türlü rakibe karşı gerçekten söz sahibi olabileceğine dair daha fazla özgüven veren bir akşam oldu.” yorumunu yaptı.

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