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Spor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, ilk 11'de başladığı Roma mücadelesinin ikinci devresinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Bu sezon ikinci kez bir müsabakaya ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ikinci yarısında topsuz alanda sakatlandı.

Sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Bartuğ, 62. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Fenerbahçe - Roma
Başlık ResmiFenerbahçe - Roma

BARTUĞ YENİDEN AVRUPA'DA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, Roma karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon ilk 11'de tek maçını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı oynayan 23 yaşındaki oyuncu, ligde ise ilk 11'de hiç görev almadı.

Son olarak 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan Bartuğ Elmaz, 9 maç sonra yeniden ilk 11'e döndü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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