Elazığ'da tarlalar şenlendi! Binlerce tonluk hasat başladı, yüzler güldü

Elazığ'da bal kabağı hasadı başladı. 2 bin 24 dekar alanda üretim yapılan kentte bu yıl yaklaşık 4 bin 74 ton rekolte beklenirken, üreticiler de hasadın başlamasıyla birlikte yoğun mesaiye girdi.

Elazığ'da 2 bin 24 dekar alanda üretilen bal kabağı hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen'in Kovancılar ilçesi Yarımca Köyü'nde devam eden bal kabağı hasadına katıldığı belirtildi.

Elazığda tarlalar şenlendi! Binlerce tonluk hasat başladı, yüzler güldü

Hasat durumu hakkında üreticilerden bilgi alan Taşkesen, bereketli kazançlar diledi.

Elazığda tarlalar şenlendi! Binlerce tonluk hasat başladı, yüzler güldü

Geçen yıl kentte sofralık ve kışlık olarak üretilen kabakta TÜİK verilerine göre 2 bin 12 dekar alanda 3 bin 885 ton ürün alındığı belirtilen açıklamada, bu yıl ise 2 bin 24 dekar alanda yaklaşık 4 bin 74 ton rekolte beklendiği kaydedildi.

Elazığda tarlalar şenlendi! Binlerce tonluk hasat başladı, yüzler güldü

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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