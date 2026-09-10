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Roma’da imzalar atıldı! Türkiye ile İtalya arasında yeni dönem

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Roma’da imzalar atıldı! Türkiye ile İtalya arasında yeni dönem

Türkiye ile İtalya arasında çalışma hayatı, istihdam, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke, kurulacak ortak çalışma grubuyla bilgi ve tecrübe paylaşımını kurumsallaştıracak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone, iki ülkenin çalışma hayatı ve sosyal politika alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptına imza attı.

Bakan Işıkhan, teknik heyetlerin özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde sürecin kısa sürede somut sonuca ulaştırıldığını belirterek, Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve üst düzey yakın temaslar temelinde her alanda olumlu seyir izlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Sayın Giorgia Meloni arasındaki yakın diyalog ile karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki eş güdüm ve işbirliği anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve, ikili ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olmuştur.

Roma’da imzalar atıldı! Türkiye ile İtalya arasında yeni dönem
Başlık ResmiRoma’da imzalar atıldı! Türkiye ile İtalya arasında yeni dönem

Zirve vesilesiyle liderlerimizce ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarma hedefinin ortaya konulmuş olması önemli bir gelişmedir. Özellikle savunma sanayisi başta olmak üzere, farklı sektörlerde gelişen ortaklıklarımız, ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleştiğini göstermektedir"

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TECRÜBELER PAYLAŞILACAK

Bakan Işıkhan, artan ekonomik ilişkilerin, nitelikli insan kaynağı ve iş gücü hareketliliği bakımından da yeni fırsatlar oluşturduğuna dikkati çekerek, bu durumun çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında da daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, "Özellikle mesleki eğitim, istihdam politikaları, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği konularında tecrübe paylaşımımızın her iki ülke açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İtalya'daki Türk toplumunun ve Türkiye'deki İtalyan vatandaşlarının çalışma hayatında karşılaştıkları meselelerin çözümüne önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Roma’da imzalar atıldı! Türkiye ile İtalya arasında yeni dönem
Başlık ResmiRoma’da imzalar atıldı! Türkiye ile İtalya arasında yeni dönem

Mutabakat zaptının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerini karşılıklı paylaşacak, oluşturulacak ortak çalışma grubu aracılığıyla işbirliğinin gelişimini düzenli değerlendireceklerini anlattı.

Işıkhan, çalışma, istihdam, mesleki eğitim, beceri dönüşümü ve sosyal güvenlik alanlarındaki ortak gündemlerini somut çalışmalarla destekleyeceklerini vurgulayarak, "İnanıyorum ki bugün atacağımız bu imzalar ile iki dost ve müttefik ülkenin güçlü ilişkilerini, çalışma hayatının geleceğine ilişkin ortak bir vizyonla daha da ileriye taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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