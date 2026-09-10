CHP'den Mansur Yavaş'a '9 Eylül' sitemi: Etkinliğe katılmasını beklerdik

CHP’de kongre süreci bugün başlarken, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanacağı tarih de belli oldu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay tarihinin 14 Şubat’tan sonra belirleneceğini açıkladı. Sarı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Mansur Yavaş için, "9 Eylül’de yaptığımız etkinlikte yanımızda olmasını beklerdik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre süreci resmen başladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanırken, toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı, CHP'nin kongrelerini yapmaya hazır hale geldiğini belirterek "Eylül ayına kadar da partimizi kongrelere hazır hale getirmeyi planlamıştık. Planladığımız şey aynen devam ediyor.

KONGRE SÜRECİ BAŞLADI

10 Eylül tarihi itibarıyla kongre süreçlerinin başladığını buradan ilan etmek istiyorum. 28 Ekim tarihi itibarıyla bu takvime uygun olarak üye çizelgelerini askıya çıkartacağız.

CHPden Mansur Yavaşa 9 Eylül sitemi: Etkinliğe katılmasını beklerdik

11 Kasım günü ilçe kongre delege seçimlerinin başlangıç tarihi olarak belirledik. 12 Aralık'tan itibaren de yani mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz.

İlçe kongrelerimiz de belirli bir periyotta, belirli bir zamanda yapılacak. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra da 16 Ocak'ta il kongrelerini başlatmayı takvimlendirmiş olduk.

14 ŞUBAT'TAN SONRA KURULTAY TARİHİ BELİRLENECEK

14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak" ifadelerini kullandı.

CHPden Mansur Yavaşa 9 Eylül sitemi: Etkinliğe katılmasını beklerdik

"MANSUR YAVAŞ'IN YANIMIZDA OLMASINI BEKLERDİK"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, "Yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut ülke sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkez hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini fikirlerini görüş alışverişinde bulunmalarının taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik" cevabını verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ VARDI"

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Özgür Özel’in bilgilendirildiğini söylemişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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