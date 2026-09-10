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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha bugün gözaltına alındı.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden birinin muhabir, birinin kameraman, 7'sinin ise sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, şüphelilerden biri tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti.

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine ise Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılacağı öğrenilmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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