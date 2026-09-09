Yine Fransa yine soygun: Renoir Müzesinden 9 milyon avroluk tablolar çalındı

Fransa’da müze soygunlarının ardı arkası kesilmiyor. Cagnes-sur-Mer’deki Renoir Müzesi’nden 9 milyon avro değerindeki 4 tablodan 2’si çalındı. Olay, ülkedeki müzelerde art arda yaşanan hırsızlıkları yeniden gündeme getirdi.

Fransa’daki müze soygunlarının arkası kesilmiyor... Ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer şehrinde bulunan Renoir Müzesinden 9 milyon avro (507 milyon TL) kıymetinde olduğu tahmin edilen tablolar çalındı.

Sabah saatlerinde 2 kişi müzeye girerek 4 eseri aldı. Beş dakika sonra polis ekipleri olay mahalline intikal etti ama hırsızlar 4 tablodan ikisini alarak müzeden kaçmayı başardı.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, güvenlik kameralarıyla tespit edilen faillerin polis tarafından aktif olarak arandığını açıkladı. Masson, ülkedeki müzeleri ve tarihî eserleri korumak adına devasa bir güvenlik projesinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Fransa’da 19 Ekim 2025 tarihinde meşhur Louvre Müzesi soyulmuş, sonrasında ülkenin farklı şehirlerindeki Maison des Lumières Denis Diderot, Musée Lalique, Musée du Pays Châtillonnais ve Musée Jacques Chirac gibi müzelerde soygun hadiseleri yaşanmıştı.

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