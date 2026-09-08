Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Bilvanis (Ormanpınar) köyünde inşa edilen Bilvanis Camii ve Külliyesi, geniş katılımla gerçekleştirilen merasimin ardından hizmete açıldı. Cami, Kur’an kursu, taziye evi ve farklı hizmet alanlarından oluşan külliyenin yanı sıra bölgede “Bilvanis Seyyidleri” olarak bilinen ailenin ceddi olan Şeyh Seyyid Ali Sânî hazretlerinin imar ve ihya edilen merkadı da ziyaretçilere açıldı.

Bilvanis Camii ve Külliyesi, 5 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen merasimle hizmete açıldı. Çevre il, ilçe ve köylerden çok sayıda davetlinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kasidelerle başladı; protokol konuşmalarıyla devam etti. Açılış merasimi, okunan mevlid-i şerifler ve yapılan duanın ardından yemek ikramıyla sona erdi.

Bilvanis gibi bir köy yerleşiminde hayata geçirilen külliye; cami, Kur’an kursu, taziye evi ve farklı hizmet alanlarıyla yalnızca köy halkına değil, çevre yerleşimlere de uzun yıllar hizmet verecek şekilde planlandı. Külliyenin, bölgenin dinî ve sosyal hayatının güçlenmesine ve Bilvanis’in sahip olduğu tarihî ve manevî birikimin yeni nesillere

aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Siirt’te “Kardeşlik iklimi” için somut adım: Bilvanis camii ve külliyesi hizmete açıldı

BİLVANİS NEDEN ÖNEMLİ?

Bilvanis, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı küçük bir köy olmasının ötesinde, bölgenin dinî ve tasavvufî tarihinde dikkat çekici bir yere sahip bulunuyor. Asırlardır seyyidlerin ve âlimlerin hatıralarını taşıyan Bilvanis ve çevresi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ilim, irfan, medrese ve tasavvuf geleneği içerisinde önemli bir tarihî hafızaya sahip.

Bilvanis’in tarihî bağlarının uzandığı önemli merkezlerden biri de Becirman. Bilvanis Seyyidlerinin ata yurtlarından biri olarak bilinen Becirman ile Bilvanis arasındaki tarihî bağ, Siirt ve çevresinde uzun yıllar boyunca devam eden seyyidlik, ilim ve irşad geleneğinin izlerini bugüne taşıyor.

Bu tarihî hafızanın önemli isimlerinden biri de Bilvanis Seyyidlerinin ceddi kabul edilen Şeyh Seyyid Ali Sânî hazretleri. Külliye çalışmaları kapsamında Şeyh Seyyid Ali Sânî hazretlerinin merkadı da imar ve ihya edilerek yeniden ziyarete açıldı.

Bilvanis Camii ve Külliyesi’ne ilişkin çalışmaların ilk adımları Şeyh Seyyid Abdülbâki Elhüseyni hazretlerinin sağlığında atılırken, sonraki yıllarda sürdürülen inşa ve ihya çalışmalarıyla proje tamamlandı.

Siirt’te “Kardeşlik iklimi” için somut adım: Bilvanis camii ve külliyesi hizmete açıldı

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU KARDEŞLİK RUHU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Açılış programında konuşan AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Bilvanis’te hizmete açılan külliyenin bölgedeki birlik ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi, ilim ve ahlâk sahibi nesillerin yetişmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kardeşlik iradesinin önemini vurgulayan Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz kadar güzel bir şey olamaz. Özellikle âlimlerimizin yetişmesi ve âlimlerimizin gençlerimizi yetiştirmesi bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Başta Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni ve diğer seyyidlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesten Allah Teâlâ razı olsun.”

Siirt’te “Kardeşlik iklimi” için somut adım: Bilvanis camii ve külliyesi hizmete açıldı

YAKUBOĞLU: “BU TOPRAKLARIN GELECEĞİ DE GÜZELLEŞECEKTİR”

Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu da açılış programında yaptığı konuşmada Bilvanis ve çevresinin tarihî kimliğine, bölgede yürütülen imar ve ihya çalışmalarının önemine ve yeni nesillerin ilim ve güzel ahlâk üzere yetiştirilmesinin taşıdığı değere vurgu yaptı.



Bu coğrafyanın sahip olduğu köklü ilim, irfan ve kardeşlik mirasının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yakuboğlu, camilerin, medreselerin ve Kur’an kurslarının bölgenin ihyasında üstleneceği role dikkat çekti.

Yakuboğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“İnanıyoruz ki nifakın karşısında kardeşliği, cehaletin karşısında ilmi, yıkımın karşısında imarı kuvvetlendirdikçe bu toprakların geleceği de güzelleşecektir. Camilerimizin birleştirici kubbesi altında, medreselerimizde ve Kur’an kurslarımızda ilim ve güzel ahlâk üzere yetişen nesiller bunun en büyük teminatıdır.”

KÖYDEN BÖLGEYE UZANAN BİR HİZMET MERKEZİ

Bilvanis Camii ve Külliyesi bünyesinde yer alan cami, Kur’an kursu, taziye evi ve farklı hizmet alanlarının hem köy halkının hem de çevre yerleşimlerden gelecek vatandaşların istifadesine açık olması planlanıyor.



Külliyenin özellikle Kur’an eğitimi, dinî hizmetler ve sosyal dayanışma faaliyetleri açısından bölgeye uzun vadeli katkı sunması; Bilvanis’in tarihî ve manevî mirasının gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlaması hedefleniyor.

Açılış merasimine Siirt Milletvekili Mervan Gül, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Baykan İlçe Müftü Vekili Rauf Vural ile Bilvanis Seyyidleri, çevre il, ilçe ve köylerden gelen davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Bilvanis Camii ve Külliyesi’nin hayata geçirilmesinde kamu kurumları, yerel paydaşlar, hayır sahipleri ve çok sayıda gönüllünün katkısı bulunurken, inşa sürecinin tamamlanmasında Semerkand Vakfı da görev üstlendi.

Bilvanis Camii ve Külliyesi’nin, Siirt’in bir köyünde hayata geçirilen kapsamlı bir dinî ve sosyal hizmet merkezi olarak uzun yıllar bölge halkının istifadesine açık kalması hedefleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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