Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Serik ilçesinde de ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alandaki yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki evler tahliye edildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

YANGIN KEPEZ'E DE SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine de sıçradı.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

SERİK'TE DE YANGIN VAR

Antalya'nın Serik ilçesindeki Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında küle döndü.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

3 ENGELLİ VATANDAŞ HASTANELİK OLDU

Yanan bir evde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca dumandan etkilendi. 3 vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

KEPÇE ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi

BÜŞRA ÖZDEMİR: TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADAYIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ekiplerin çalışmalarını yerinde görüp yetkililerden bilgi aldı ve belediye ekiplerini yönlendirdi. Çamlıca mevkiinde açıklama yapan Başkan Vekili Özdemir "Çamlıca mevkiinde 16.25 sıralarında çıkan yangın sebebiyle tüm imkanlarımızla sahadayız. Şu anda Çamlıca mevkiindeyiz, Kuzey Çevre Yolu'ndayız. AFAD koordinasyonunda şehrin tüm sorumlularıyla birlikte koordineli şekilde mücadele ediyoruz. Etkili bir rüzgar var, hava sıcak, havanın karamasıyla birlikte hava desteği de durdu. Bu durum ekiplerin çalışmasını da zorlaştırıyor. Antalya'nın tüm sorumluları işbirliği içinde bu afetle mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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