Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi! Bir ülke adeta altına hücum etti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi! Bir ülke adeta altına hücum etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin altın alımlarını azaltma çağrısı karşılık bulmadı. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan’ın kârı son çeyrekte yüzde 63 artarken, altın talebindeki güçlü seyir dikkat çekti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Hindistan’da hükümetin altın alımlarını azaltma çağrılarına rağmen tüketicilerin değerli metale ilgisi hız kesmedi. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan’ın kârı son çeyrekte yüzde 63 artarken, mağazalara gelen müşteri sayısında da yükseliş yaşandı.

Tata Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Titan’ın gelirlerinin büyük bölümünü mücevher satışları oluşturuyor. Şirketin yöneticileri, hükümetin altın talebini azaltmaya yönelik adımlarının etkisinin kısa sürdüğünü belirtiyor.

"GEREKLİ DEĞİLSE ALMAYIN" ÇAĞRISI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mayıs ayında vatandaşlardan altın alımlarını ertelemelerini istemiş, aynı dönemde altın ithalatına uygulanan gümrük vergisi yüzde 15’e çıkarılmıştı. Modi, geçtiğimiz hafta da “gerekli değilse” altın alınmaması çağrısını yineledi.

Ancak tüketicilerin altına olan ilgisi devam etti. Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla, talebin yalnızca mücevher kullanımından kaynaklanmadığını, altının Hindistan’da aynı zamanda güvenli bir yatırım ve varlık saklama aracı olarak görüldüğünü söyledi.

ALTIN HİNDİSTAN'DA GÜÇLÜ YATIRIM ARACI

Financial Times'ın haberine göre Hindistan, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artarak 21 milyar dolara ulaştı.

Ülkedeki büyük mücevher şirketleri de aynı dönemde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirketlerin gelirlerindeki artışta dini festivallerin yanı sıra yaz aylarındaki düğün sezonunun da etkili olduğu belirtildi.

Titan Finans Direktörü Ashok Sonthalia, Hintlilerin hisse senedi ve yatırım fonlarına ilgisinin artmasına rağmen altının yatırım aracı olarak önemini koruduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo
EKONOMİ

Yeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo

TİTAN'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Hindistan’ın parçalı mücevher pazarının yaklaşık yüzde 10’una sahip olan Titan’ın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Buna karşılık şirketin de dahil olduğu Nifty 50 endeksi aynı dönemde yaklaşık yüzde 9 geriledi.

Nomura analistleri, tüketici talebinin geçen yılki durgunluğun ardından yeniden toparlanmasıyla Titan’ın güçlü bir konum elde ettiğini değerlendirdi.

Şirket, mücevher ve saat sektörlerinin yanı sıra moda ve yaşam tarzı alanındaki faaliyetlerini de büyütmeyi hedefliyor. Titan’ın Orta Doğu merkezli mücevher şirketi Damas’ta çoğunluk hissesini satın aldığı ve Kuzey Amerika ile Orta Doğu’da genişleme planları yaptığı belirtildi.

Şirket yönetimi, özellikle Hint diasporasının yoğun olduğu ülkelerde yeni mağazalar açarak uluslararası gelirlerin toplam gelir içindeki payını artırmayı hedefliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
‎
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
2 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gazze için kritik uyarı: İki devletli çözüm tehlikede
Gazze için kritik uyarı: İki devletli çözüm tehlikede
Kaydet
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme: Gitmeye sıcak bakıyor
Sacha Boey transferinde sıcak gelişme
Kaydet
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor! Rusya'dan Almanlara 11 gün süre
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.