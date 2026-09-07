Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi! Bir ülke adeta altına hücum etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin altın alımlarını azaltma çağrısı karşılık bulmadı. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan’ın kârı son çeyrekte yüzde 63 artarken, altın talebindeki güçlü seyir dikkat çekti.

Hindistan’da hükümetin altın alımlarını azaltma çağrılarına rağmen tüketicilerin değerli metale ilgisi hız kesmedi. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan’ın kârı son çeyrekte yüzde 63 artarken, mağazalara gelen müşteri sayısında da yükseliş yaşandı.

Tata Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Titan’ın gelirlerinin büyük bölümünü mücevher satışları oluşturuyor. Şirketin yöneticileri, hükümetin altın talebini azaltmaya yönelik adımlarının etkisinin kısa sürdüğünü belirtiyor.

"GEREKLİ DEĞİLSE ALMAYIN" ÇAĞRISI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mayıs ayında vatandaşlardan altın alımlarını ertelemelerini istemiş, aynı dönemde altın ithalatına uygulanan gümrük vergisi yüzde 15’e çıkarılmıştı. Modi, geçtiğimiz hafta da “gerekli değilse” altın alınmaması çağrısını yineledi.

Ancak tüketicilerin altına olan ilgisi devam etti. Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla, talebin yalnızca mücevher kullanımından kaynaklanmadığını, altının Hindistan’da aynı zamanda güvenli bir yatırım ve varlık saklama aracı olarak görüldüğünü söyledi.

ALTIN HİNDİSTAN'DA GÜÇLÜ YATIRIM ARACI

Financial Times'ın haberine göre Hindistan, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artarak 21 milyar dolara ulaştı.

Ülkedeki büyük mücevher şirketleri de aynı dönemde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirketlerin gelirlerindeki artışta dini festivallerin yanı sıra yaz aylarındaki düğün sezonunun da etkili olduğu belirtildi.

Titan Finans Direktörü Ashok Sonthalia, Hintlilerin hisse senedi ve yatırım fonlarına ilgisinin artmasına rağmen altının yatırım aracı olarak önemini koruduğunu ifade etti.

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TİTAN'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Hindistan’ın parçalı mücevher pazarının yaklaşık yüzde 10’una sahip olan Titan’ın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Buna karşılık şirketin de dahil olduğu Nifty 50 endeksi aynı dönemde yaklaşık yüzde 9 geriledi.

Nomura analistleri, tüketici talebinin geçen yılki durgunluğun ardından yeniden toparlanmasıyla Titan’ın güçlü bir konum elde ettiğini değerlendirdi.

Şirket, mücevher ve saat sektörlerinin yanı sıra moda ve yaşam tarzı alanındaki faaliyetlerini de büyütmeyi hedefliyor. Titan’ın Orta Doğu merkezli mücevher şirketi Damas’ta çoğunluk hissesini satın aldığı ve Kuzey Amerika ile Orta Doğu’da genişleme planları yaptığı belirtildi.

Şirket yönetimi, özellikle Hint diasporasının yoğun olduğu ülkelerde yeni mağazalar açarak uluslararası gelirlerin toplam gelir içindeki payını artırmayı hedefliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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