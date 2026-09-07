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Ekonomi

Yeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo

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Yeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo

Altının ons fiyatı yeni haftaya TSİ 06:00 itibarıyla 4.410 dolardan ve gram altın 6.867 TL’den başladı. Bu hafta cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin FED faiz kararı için de 2 senaryoya işaret edebileceğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bunların altın fiyatları için de önemli sinyaller verebileceği uyarısında bulundu. İşte altında yeni hafta beklentileri…

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda geçen hafta %-0,56 değer kaybeden ve 4.430 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. İlk işlemlerde 4.390 dolara kadar gerileyen ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.410 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 7 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.867 TL’den güne başladı

GÖZLER ABD TÜFE VERİSİNDE

Altın fiyatlarını bu hafta etkileyebilecek gelişmelere bakıldığında; piyasalar, 11 Eylül Cuma günü açıklanacak ABD ağustos TÜFE verisi öncesinde bekleyişe geçti. ABD’de TÜFE’nin geçen ay %0,4 artması ve yıllık bazda %3,4 olması bekleniyor. Bu veri, 16 Eylül’deki FED faiz kararı için kritik bir gösterge olacak. Geçen hafta cuma günü kuvvetli gelen ve “güvercin FED” beklentilerini zayıflatan istihdam verisinin ardından TÜFE’nin de tahminleri aşması halinde, “şahin FED” algısının daha belirgin öne çıkabileceği ifade ediliyor. Piyasalarda eylül ayında faiz artışı ihtimali ise bu sabah itibarıyla %57,3 ile fiyatlanıyor.

Yeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo
Başlık ResmiYeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo

ALTINDA İKİ SENARYO!

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, cuma açıklanacak verilerde ABD’de aylık çekirdek enflasyonunun %0,2 veya altında, manşet enflasyonun da %0,4'ün altında gelmesi durumunda; FED'in faiz artırma ihtimalinin zayıflayabileceğini, bu senaryonun altın üzerindeki faiz baskısının hafifletebileceğini öngördü. Aylık çekirdek enflasyonun %0,3 - %0,4'ün üzerinde, manşet enflasyonun %0,5 ve üzerinde gelmesi halinde ise FED’in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin kuvvetlenebileceği uyarısında bulunan Eryılmaz; böyle bir artış kararının tahvil getirilerini yükselterek ons altın üzerinde satış baskısı oluşturabileceğini aktardı.

MERKEZ BANKALARININ DESTEĞİ

Orta ve uzun vadede altının portföylerin dışında kalmasını gerektirecek bir senaryo görmediğini aktaran Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy ise merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla yaptığı alımların, altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerde güçlü bir tampon olarak öne çıktığını belirtti. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan son verilere göre merkez bankaları temmuzda net 23 ton altın alımı yapmış ve yılın 7 ayındaki toplam alım tutarı 130 ton olmuştu.

ABD SEÇİMLERİ VE DOLAR

ABD’de kasımdaki ara seçimler öncesinde ve yıl sonuna kadar olan periyotta dolar endeksinin de zayıf kalabileceğini öngören Kerem Aksoy, bunun da kıymetli metallere destek olabileceğini aktardı. Aksoy, yavaş yavaş savaş gerilimlerinin de azalabileceğini ve faizlerin düşmeye başlamasıyla birlikte kıymetli metallerin mevcut seviyelerden "dinlene dinlene yukarı" bir seyir izleyebileceği tahminini paylaştı.

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