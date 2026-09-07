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Cemal Enginyurt ve oğlunun 'öküz' sevdası! Suç merkezine 'hayırlı olsun'a gitmiş

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Cemal Enginyurt ve oğlunun 'öküz' sevdası! Suç merkezine 'hayırlı olsun'a gitmiş

Ankara’daki Öküz Roof isimli mekânın Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un da ortağı olduğu şirket tarafından işletildiği, ruhsatsız alkol satışı ve sigortasız işçi çalıştırıldığına ilişkin tespitler bulunduğu soruşturma dosyasına yansıdı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında yeni belge ve ifadeler dosyaya girdi. Öküz Roof adlı eğlence mekânının işletmesine Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un ortak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cemal Enginyurt ve oğlunun 'öküz' sevdası! Suç merkezine 'hayırlı olsun'a gitmiş
Başlık ResmiCemal Enginyurt ve oğlunun 'öküz' sevdası! Suç merkezine 'hayırlı olsun'a gitmiş

Ankara Optimum AVM’de faaliyet gösteren Öküz Roof isimli eğlence mekânının, Alptürk Enginyurt’un da ortakları arasında bulunduğu ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği ortaya çıktı. Cemal Enginyurt’un 8 Temmuz 2023’te sosyal medya hesabından Öküz Roof’tan fotoğraf paylaşarak “Ankara Optimum’da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekâna hayırlı olsun ziyaretindeyiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Mekânda yapılan denetimlerde ruhsatsız alkol satışı ve sigortasız işçi çalıştırma gibi usulsüzlüklerin tespit edildiği, mekan ruhsatının ise CHP’li Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

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DANIŞMANI DA TUTUKLANDI

Öte yandan Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, geçtiğimiz hafta fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekinoğlu'nun danışmanlık görevini iptal ettiğini duyurmuştu.

Cemal Enginyurt paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Danışmanım Cem Tekinoğlu, 10 ay önce tüm prosedürler tamamlanarak yanımda göreve başlamıştır. Hakkında ki iddialar nedeniyle tutuklandı. Adalet önünde aklanacağına inanıyorum. Fakat bu süreçte kamuoyunun hassasiyetini de dikkate alarak Danışmanlık görevini iptal ediyorum. Adalet herkese lazım. En kısa zamanda aklanmasını temenni ediyorum."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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