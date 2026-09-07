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Ekonomi

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

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Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

2027 yaklaşırken kıdem tazminatında taban ve tavan arasındaki farkın çalışanlar açısından öneminin artması bekleniyor. Asgari ücret ve buna yakın maaş alan çalışanların kıdem tazminatı yılbaşında yapılacak ücret artışından doğrudan etkilenirken, yüksek maaşlı çalışanlarda tazminat belirlenen tavan üzerinden hesaplanıyor.

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarına bağlı olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle emeklilik veya işten ayrılma planı yapan çalışanların yeni rakamlar netleşmeden karar vermemesine ve 31 Aralık-1 Ocak arasındaki farkı dikkatle hesaplamasına işaret ediyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde bu konuyu değerlendirdi ve önemli noktalara değindi.

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Karakaş'ın yazısı şöyle:

GÜNCEL TAVANIN MATEMATİKSEL HESAP TABLOSU

Temmuz 2026 itibarıyla uygulanan tazminat tavanı 5 ana bileşenden müteşekkildir:

1- Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı: 1500 x 1,575512 = 2.363,268

2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı: 8000 x 1,575512 = 12.604,096

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı: 500 x 1,575512 = 787,756

4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000,

Taban Aylık Katsayısı: 1000 x 25,794915 = 25.794,915

5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x 2,15 (% 215)
1500 + 8000 = 9.500
9500x1,575512=14.967,364
14.967,364x2,15 (%215)=32.179,833=2.363,268+12.604,096+787,756 +25.794,915+32.179,833=73.729,87

73.729,87 TL olarak hâlen uygulanmakta olan bu tavan, 01 Ocak 2027 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden hesaplanacak ve 31 Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak.

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

“ENFLASYON EJDERHASI” VE GÜNCELLEME SEYRİ…

Enflasyon verisi kilit roldedir. Hem asgari ücreti hem memur maaşını etkiler.

Temmuz-Ağustos enflasyonu %3,65 çıktı. Bu oran %7 eşiğinin altındadır.

Henüz enflasyon farkı doğmamıştır. Önümüzde 4 aylık veri daha vardır.

TCMB yıl sonu %28’lik enflasyon tahminine göre Ocak'ta yaklaşık %6,67 güncelleme görünüyor. Lakin bu tahmin piyasanın gerisindedir.

Sene sonu enflasyonu %30 civarında beklenmektedir. Buna göre memur maaş güncellemesi %8 seviyelerine ulaşabilir.

 

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

2027 TAVAN TAHMİNİ VE YÜKSEK MAAŞLILAR

Toplu sözleşme zammı %5 düzeyindedir. Enflasyon farkıyla zam %8’e yaklaşır.

En güçlü senaryoda ortalama %8 civarında güncellemeyle kıdem tazminatı tavanı; 73.729,87 TL'den 5.898,39 TL’lik bir artışla yaklaşık 79.628 TL seviyesine yükselebilir.

Bu artış, yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına ekstra 5.898,39 TL’lik anlamına geliyor. Ayrılış planlayanlar bu farkı gözetmelidir.

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

DÜŞÜK ÜCRETLİYE YÜKSEK SIÇRAMA

Asgari ücretlinin kıdemi şu an 33.030,50 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Ocak 2027’de bu rakam doğrudan artacaktır. "Sabreden derviş muradına ermiş; doğru zamanda ayrılan hakkını tam almış." Kayıpların telafisi ve seçim atmosferi etkileyecektir.

Asgari ücrete %50 defaten zam senaryosu konuşulmaktadır. Yatay senaryo ise Ocak'ta %30, Temmuz'da %20 zamdır. Ocak ayında en az %30 artış kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Asgari ücretlinin kıdem artışı da aynı oranda olacaktır. Yüksek ücretlinin kıdem artışı ise %8 civarında kalacaktır.

Netice ortadadır. Düşük ücretlinin kıdem kazanımı oransal olarak en az %22 daha yüksek olacaktır.

Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

HASILIKELAM: "Erken kalkan yol alır, vaktini bilen emeğinin hakkını alır." Çalışma hayatında en büyük sermaye alın teridir; lakin o sermayenin semeresini almak akılcı zamanlamaya bağlıdır. 2027 yılı, düşük ücretli çalışanlar için âdeta bir telafi ve adalet yılı olmaya adaydır.

2027 Ocak ayında tazminatta yüksek maaşlı çalışan %8 oransal artışla yetinirken, asgari ücretli %30 ila %50 arasındaki artışla önceki yılların kayıplarını bir nebze de olsa telafi edecektir. Unutulmamalıdır ki: “Açık gözlü tüccar kârını, akıllı işçi ise emeklilik zamanını doğru hesaplar.” Hak kaybına uğramamak için 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki o bir günlük eşiği sakın hafife almayın!

Not: Bu hesaplamalar tahmine dayanır. Bağlayıcı hukuki mesnet teşkil etmez. Sorumluluk kabul edilmez.

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İSA KARAKAŞ
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