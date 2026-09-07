Tazminatta dengeler değişiyor! Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

HASILIKELAM: "Erken kalkan yol alır, vaktini bilen emeğinin hakkını alır." Çalışma hayatında en büyük sermaye alın teridir; lakin o sermayenin semeresini almak akılcı zamanlamaya bağlıdır. 2027 yılı, düşük ücretli çalışanlar için âdeta bir telafi ve adalet yılı olmaya adaydır.

2027 Ocak ayında tazminatta yüksek maaşlı çalışan %8 oransal artışla yetinirken, asgari ücretli %30 ila %50 arasındaki artışla önceki yılların kayıplarını bir nebze de olsa telafi edecektir. Unutulmamalıdır ki: “Açık gözlü tüccar kârını, akıllı işçi ise emeklilik zamanını doğru hesaplar.” Hak kaybına uğramamak için 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki o bir günlük eşiği sakın hafife almayın!

Not: Bu hesaplamalar tahmine dayanır. Bağlayıcı hukuki mesnet teşkil etmez. Sorumluluk kabul edilmez.

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