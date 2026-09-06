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3. Sayfa

Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı: "Suç unsuru olduğunu düşünmedim"

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Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı:

Sosyal medya platformları üzerinden 'müstehcenlik' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı. Ekinci, paylaşımın suç unsuru taşıdığını düşünmediğini savunurken X platformunda hesabı olmadığını, videoyu Instagram hesabında 'story' olarak paylaştığını ve kısa süre sonra kaldırdığını söyledi.

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Dün düzenlenen operasyonlarda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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3. SAYFA

Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu! Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltında

EKİNCİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Tuğba Ekinci, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede, yaptığı paylaşımın suç unsuru taşıdığını düşünmediğini söyledi.

Burak Doğan'ın haberine göre Ekinci, özellikle kolluk kuvvetleri, şehit ve gazi yakınları ile yardıma muhtaç kişilere yönelik hazırladığı programlardan para almadığını belirterek, “Vatana milletime bağlı bir insanım. Özellikle kolluk kuvvetleri, şehit ve gazi yakınları ile yardıma muhtaç kişilere yönelik yapmış olduğum programlarda para almadım” dedi.

Paylaşımının suç teşkil ettiğini bilmesi halinde bunu yapmayacağını söyleyen Ekinci, “Yaptığım paylaşımın suç unsuru olduğunu öngörmedim. Eğer şayet suç unsuru olduğunu bilseydim böyle bir paylaşım yapmazdım” ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı: "Suç unsuru olduğunu düşünmedim"
Başlık ResmiTuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı: "Suç unsuru olduğunu düşünmedim"

"X HESABIM YOK"

Ekinci, dosyaya konu videonun X platformunda kendisi tarafından paylaşılmadığını savundu.

“Benim X isimli platform üzerinde herhangi bir hesabım yoktur ve bir paylaşımım bulunmamaktadır. Bahse konu videonun paylaşımını X isimli platform üzerinde ben yapmadım” diyen Ekinci, videoyu paylaşan “brazmagazin” isimli hesabın kullanıcısını ve hesabı tanımadığını söyledi.

"VİDEOYU KENDİM ÇEKTİM, INSTAGRAM’DA PAYLAŞTIM"

Ekinci, söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ve kendi kullandığı “tugbaekinciofficial” isimli Instagram hesabında paylaştığını belirtti.

Paylaşımın ana sayfada sabit bir gönderi değil, “story” olarak adlandırılan geçici paylaşım olduğunu ifade eden Ekinci, videonun suç unsuru taşıdığını düşünmediğini kaydetti.

Ekinci ayrıca sosyal medya platformlarında daha müstehcen, uyuşturucu ve yasaklı madde içerikli paylaşımların bulunduğunu belirterek, bu nedenle kendi paylaşımının suç oluşturabileceğini düşünmediğini savundu.

"AİLEMİN TEPKİSİ ÜZERİNE HEMEN KALDIRDIM"

Paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra ailesinin tepki göstermesi üzerine içeriği kaldırdığını belirten Ekinci, videonun daha sonra kendi izni ve bilgisi dışında başka kişiler tarafından kopyalanarak farklı mecralarda paylaşıldığını söyledi.

Ekinci ifadesinin sonunda, “Bu paylaşımı yaptıktan çok kısa bir süre sonra ailem tarafından tepki çekmem üzerine paylaşımı hemen kaldırdım. Fakat Instagram hesabım birçok takipçim tarafından takip edilmekte olup, bahse konu paylaşım iznim ve bilgim dışında başka kişiler tarafından kopyalanarak farklı mecralarda paylaşılmış, konu tamamen bundan ibarettir” dedi.

"MAAŞIM 50 BİN TL"

Öte yandan Ekinci'nin ifadesinde emekli olduğunu ve 50 bin TL maaşı olduğunu açıkladığı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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