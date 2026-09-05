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Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu! Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltında

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Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu! Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltında
Fotoğraf Başlığı Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu! Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltında

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTILAR

Şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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