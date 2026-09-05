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Hull City-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Premier Ligi)

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Hull City-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Premier Ligi)

Hull City-Aston Villa maçı, İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. MKM Stadium'da oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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İngiltere Premier Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 3. haftası Hull City ile Aston Villa arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sezonun ilk bölümünde puan mücadelesi veren iki takımın karşılaşması Hull City'nin sahası MKM Stadium'da oynanacak. Aston Villa ise deplasmanda sezonun ilk Premier Lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

HULL CITY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City-Aston Villa maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında oynanacak karşılaşma 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Mücadele Hull City'nin sahası MKM Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lige uzun bir aranın ardından dönen Hull City, sezonun ilk haftasında Manchester United'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri Semi Ajayi ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Nobel Mendy kaydetti. Hull böylece Manchester United'a karşı 1974'ten bu yana ilk lig galibiyetini alarak sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Hull City-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Premier Ligi)
Başlık ResmiHull City-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Premier Ligi)

Hull City'nin başarılı başlangıcı ikinci haftada da devam etti. Turuncu-siyahlı ekip, Coventry City deplasmanında uzun süre golsüz devam eden karşılaşmayı Liam Millar'ın 82. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. İlk haftadaki Manchester United galibiyetinin ardından Coventry City'yi de mağlup eden Hull City böylece Premier Lig'e 2'de 2 ile başladı ve ilk iki haftada 6 puan topladı.

Hull City-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Premier Ligi)
Başlık ResmiHull City-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Premier Ligi)

HULL CITY-ASTON VILLA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Hull City-Aston Villa karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS 3 üzerinden canlı takip edilebilecek. Maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS 3 yayınına erişimi bulunması gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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